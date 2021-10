Call Of Duty Vanguard: Preload-Termin und Dateigröße auf der PS5 bestätigt

"Call Of Duty; Vanguard" erscheint am 5. November 2021.

In ein paar Tagen erscheint mit „Call of Duty: Vanguard“ aus dem Hause Sledgehammer Games der neueste Ableger der langlebigen Shooter-Serie für die Konsolen und den PC.

Wenig überraschend wird auch „Call of Duty: Vanguard“ zu den Titeln gehören, die das sogenannte Preload-Feature unterstützen und euch die Möglichkeit bieten, die benötigten Daten in den Tagen vor dem Launch herunterzuladen. Los geht es in diesem Fall am 29. Oktober 2021. Des Weiteren wurde die Dateigröße des neuen „Call of Dutys“ auf der PS5 bestätigt, die nach der Kritik der vergangenen Jahre überraschend überschaubar ausfällt. Für „Vanguard“ müsst ihr auf der PlayStation 5 demnach lediglich 26,646 Gigabyte an freiem Speicher reservieren.

Zombies, eine Kampagne und mehr

Ein mögliches Day-One-Update ist hier natürlich noch nicht inbegriffen. „Call of Duty: Vanguard“ wird hierzulande ab dem 5. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Geboten wird zum einen eine klassische Story-Kampagne, die euch an verschiedene Schauplätze des Zweiten Weltkriegs entführt, an denen ihr den Kampf gegen das Dritte Reich aufnehmt – darunter Stalingrad.

In diesem Jahr ebenfalls wieder mit von der Partie ist natürlich eine umfangreiche Mehrspieler-Komponente, die mit Modi wie „Champion Hill“ oder „Patrol“ diverse neue Disziplinen spendiert bekommt. Den Schlusspunkt setzt der kooperative Zombie-Modus von „Call of Duty: Vanguard“, der bei den Entwicklern von Treyarch entstand.

Weitere Eindrücke und Details zum diesjährigen Ableger der „Call of Duty“-Reihe findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

