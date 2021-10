Monster Hunter World: Capcoms erfolgreichster Titel – Nächster großer Meilenstein erreicht

"Monster Hunter World" ist Capcos erfolgreichster Titel überhaupt.

In den vergangenen Jahren bedachten uns die Verantwortlichen des japanischen Publishers Capcom in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Erfolgsmeldungen rund um das Action-Rollenspiel „Monster Hunter World“.

Wie das Unternehmen im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gab, schwang sich die Anfang 2018 zunächst für die PlayStation 4 sowie die Xbox One und zu einem späteren Zeitpunkt auch für den PC veröffentlichte Monsterhatz zum erfolgreichsten Titel der Unternehmensgeschichte auf. Weiter heißt es, dass „Monster Hunter World“ kürzlich den nächsten beeindruckenden Meilenstein erreichte und sich weltweit mittlerweile mehr als 20 Millionen Mal verkaufte.

Auch Monster Hunter Rise auf Erfolgskurs

In den Zahlen inbegriffen sind sowohl die Verkaufszahlen des Hauptspiels als auch die Absätze der „Iceborne“-Erweiterung beziehungsweise der Master-Edition. „In den letzten Jahren hat es Capcom durch die Förderung des digitalen Vertriebs ermöglicht, langfristige, globale Verkäufe für seine wichtigsten Titel zu erzielen. Insbesondere mit der Veröffentlichung von Monster Hunter World im Januar 2018 konnte Capcom die Monster Hunter-Serie mit einem weltweit gleichzeitigen Start der Serie in Verbindung mit internationalen Werbeaktivitäten zu einem globalen Markenstatus entwickeln“, so Capcom.

Im weiteren Verlauf der Pressemitteilung wies Capcom darauf hin, dass sich auch das im Juni 2021 zeitexklusiv für Switch veröffentlichte „Monster Hunter Rise“ zu einem kommerziellen Erfolg entwickelte und bisher 7,5 Millionen Abnehmer fand.

Da im Januar 2022 eine Umsetzung für den PC folgt, dürfte das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange hier noch lange nicht erreicht sein.

