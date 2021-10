Century Age of Ashes: Die Drachen-Scharmützel finden den Weg auf die Konsolen

Wie die Entwickler von Playwing bekannt gaben, wird der kostenlos spielbare Multiplayer-Titel "Century: Age of Ashes" auch für die Konsolen erscheinen. Doch während PC-Spieler noch in diesem Jahr an der Reihe sind, werden sich Konsoleros bis 2022 gedulden müssen.

"Century: Age of Ashes" erscheint 2022 für die Konsolen.

Bisher wurde der kostenlos spielbare Multiplayer-Titel „Century: Age of Ashes“, in dem die Spieler die Kontrolle über Drachen übernehmen und diese in die Schlacht führen, lediglich für den PC angekündigt.

Im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung legten die verantwortlichen Entwickler von Playwing nun nach und gaben bekannt, dass „Century: Age of Ashes“ auch für die Konsolen veröffentlicht wird. Auf den Konsolen wird der Free2Play-Titel bereits zum Launch das Crossplay-Feature unterstützen und somit plattformübergreifende Gefechte ermöglichen. Darüber hinaus ist die Unterstützung der Cross-Progression an Bord, sodass die Spieler ihre Fortschritte auf andere Plattformen übertragen und ihr Abenteuer auf diesen fortsetzen können.

Intensive Arenagefechte mit Drachen

Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei „Century: Age of Ashes“ um einen Multiplayer-Titel, in dem mit Drachen hitzige Gefechte in der Arena ausgetragen werden. Zur Verfügung stehen dabei drei unterschiedliche Klassen, die über ganz individuelle Eigenheiten und Stärken verfügen. Hinzukommt die Möglichkeit, seinen Drachen zu individualisieren. Hier legen die Macher von Playwing allerdings großen Wert auf die Tatsache, dass die Anpassungen lediglich kosmetischer Natur sind und dem Nutzer im Kampf keinen Vorteil einräumen.

Zum Thema: Twisted Metal: Quelle bestätigt Entwickler, Free2Play-Modell und mehr

„Tritt in intensiven Online-Spielen an und entdecke das rasante Gameplay von Century: Age of Ashes! Tauche allein oder mit Freunden in die Arena ein und kämpfe um dein Überleben! Drei abwechslungsreiche Spielmodi von Drei-gegen-Drei bis Sechs-gegen-Sechs-gegen-Sechs warten auf euch“, so die Entwickler weiter.

„Century: Age of Ashes“ erscheint am 2. Dezember 2021 für den PC. Die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Mobile-Plattformen folgen im Laufe des Jahres 2022.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Century: Age of Ashes