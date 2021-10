FIFA 22: Nach „No Loss“-Glitch – Mehr als 30.000 Spieler gesperrt

"FIFA 22": Electronic Arts geht entschieden gegen Cheater vor.

Anfang des Monats ging die erfolgreiche Fußball-Simulations-Reihe aus dem Hause Electronic Arts mit „FIFA 22“ in ihre nächste Runde. Mit von der Partie ist natürlich der aus den Vorgängern bekannte Ultimate-Team-Modus.

Dieser sorgte in den vergangenen Tagen für Verärgerung unter den Spielern, da ein Bug dafür sorgte, dass von einem fairen Wettbewerb zuletzt keine Rede sein konnte. Die Rede ist vom sogenannten „No Loss“-Glitch, mit dem es in Ultimate-Team möglich ist, eine laufende Partie ohne Folgen zu beenden, wenn sich abzeichnen sollte, dass man diese verliert. Hierfür müssen die Spieler einfach den Home-Button betätigen und zum Dashboard ihrer Konsole zurückkehren.

Da Spieler, die eine laufende Partie verlassen, keine Strafe erhalten, wurde der Glitch von unehrlichen Spielern genutzt, um ihre Siegesbilanz auf unfaire Art und Weise aufzubessern. Wie Electronic Arts in einer kurzen Stellungnahme bestätigte, sind die Entwickler bereits mit der Behebung des Fehlers beschäftigt. Darüber hinaus wies das Unternehmen darauf hin, dass Cheats oder das Ausnutzen von Glitches nicht toleriert werden. Stattdessen wurden mehr als 30.000 Spieler, die den Fehler ausnutzten, mit einer siebentägigen Sperre bedacht.

Zum Thema: FIFA 23 wackelt: Lässt sich EA auf eine Neuverteilung der Lizenz ein?

„Wir haben über 30.000 aktive Accounts identifiziert, die dieses Problem konsequent ausgenutzt haben, und haben sie 7 Tage lang von FIFA 22 online gesperrt, um sie an der Teilnahme am dieswöchigen FUT Champions-Finale zu hindern“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme.

Wann mit einem Update zu rechnen ist, das den „No Loss“-Glitch aus der Welt schafft, wurde nicht verraten.

We have identified over 30K active accounts that exploited this issue consistently and have suspended them from FIFA 22 online for 7 days, preventing them from participating in this week’s FUT Champions Finals.

Read about our Positive Play Charter here – https://t.co/KR5ZrE9X5O https://t.co/c5wih0bkGR

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) October 20, 2021