Apex Legends: Elfte Season „Flucht“ startet in Kürze – Offizieller Launch-Trailer steht bereit

"Apex Legends" startet im November in die elfte Season.

Wie vor wenigen Tagen bereits angekündigt, startet am 2. November 2021 die elfte Season des von Respawn Entertainment entwickelten Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“.

Ein paar Tage vor dem offiziellen Start der elften Season stellten die Macher von Respawn Entertainment heute den offiziellen Launch-Trailer zur neuen Season bereit, die den Namen „Flucht“ tragen wird. Zu den gebotenen Neuerungen gehört unter anderem das tropische Setting mit seinen malerischen Sandstränden. Es versteht sich aber wohl von selbst, dass es an diesen alles Andere als friedlich zugeht.

Eine neue Legende und mehr

Unter den weiteren neuen Inhalten befinden sich die aus der „Titanfall“-Reihe bekannte C.A.R.-MP sowie die neue spielbare Legende Ash, die mit ihren Fertigkeiten für spielerisch frischen Wind auf den Schlachtfeldern von „Apex Legends“ sorgen soll. Mit der „Marked for Death“ genannten Fertigkeiten ist Ash beispielsweise in der Lage, alle Todeskisten auf der Karte anzeigen zu lassen und sich so einen Überblick über die Position der Angreifer zu verschaffen.

Mit ihrer taktischen Fähigkeit „Arc Ball“ hingegen feuert Ash eine sich langsam fortbewegende elektrische Welle ab, die Gegner lähmt, während die neue Legende mit ihrer ultimativen Fähigkeit Portale erschaffen und schnell ihren Standort wechseln kann. Weitere Details zu den Inhalten der elften Season folgen in den nächsten Tagen.

„Apex Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

