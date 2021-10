Assassin’s Creed Valhalla: Details zur dritten Erweiterung geleakt

In der nächsten DLC-Episode von "Assassin's Creed Valhalla" geht es offenbar übernatürlicher zur Sache,

Zur dritten großen Erweiterung von „Assassin’s Creed Valhalla“ sind einige mögliche Details durchgedrungen. Dabei wurde auch der Titel genannt. Den Gerüchten zufolge hört das Addon auf den Namen „Dawn of Ragnarok“.

Erste Details zum dritten DLC

Schon der Name deutet an, dass sich der DLC auf eine weitere Sicht auf das sagenumwobene Ragnarok konzentrieren wird. Es ist ein mythisches Ereignis, das auch im Mittelpunkt des kommenden „God of War Ragnarok“ steht. Der neuste Leak umfasst ebenfalls die Namen einiger Errungenschaften, von denen eine darauf hindeutet, dass die bisher unangekündigte Erweiterung in Svartalfheim angesiedelt sein wird.

Die angeblichen Details zur neuen Erweiterung von „Assassin’s Creed Valhalla“ lassen sich einem Video des bekannten Dataminers j0nathan entnehmen. Er entdeckte bereits im April Hinweise auf das feurige Reich Muspelheim im dritten DLC von „Assassin’s Creed Valhalla“. Die neusten Information deuten nun darauf hin, dass sich die Streitkräfte der Region darauf vorbereiten, in Svartalfheim einzufallen. Der Dataminer erklärte ebenfalls, dass dieser Konflikt eines der Ereignisse ist, die dem Ragnarök von „Assassin’s Creed Valhalla“ vorausgehen werden.

Die Erfolge, die geleakt wurden, hören auf die Titel „Alle Gebiete von Svartalfheim“, „Alle Zwergenunterkünfte“ und „vollständiges Ausrüsten von Odins Armschiene“. Und für das Töten von „30 Gegnern mit einem Atgeir“ wird ebenfalls eine Trophäe vergeben.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Valhalla:

Wenn der Leak authentisch ist, sieht es danach aus, als würde Eivor einige mythische Fähigkeiten erhalten, darunter vorübergehende Unsichtbarkeit, eine Art Eiskraft und einen Move, mit dem ihr einen gefallenen Verbündeten zurückholen könnt – vielleicht sogar als euer persönlicher untoter Gefolgsmann. Das komplette Video des Leakers könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

Video auf Youtube anschauen

Interaktive Discovery-Tour veröffentlicht

Rund um „Assassin’s Creed Valhalla“ gab es in dieser Woche auch bestätigte Neuerungen. So wurde die „Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger“ freigeschaltet. Wie schon bei den Vorgängern handelt es sich dabei um eine gewaltfreie und edukative Erfahrung, die euch das Zeitalter der im Spiel behandelten Epoche näherbringen soll.

