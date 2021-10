Marvel’s Guardians Of The Galaxy: Drei Schwierigkeitsgrade und weitere Features bestätigt

Kurz vor dem Release nannten die Entwickler von Eidos Montreal frische Details zu "Marvel's Guardians of the Galaxy". Wie bekannt gegeben wurde, dürfen die Spieler unter anderem aus drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wählen.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" erscheint nächste Woche.

In der kommenden Woche veröffentlichen Square Enix und die verantwortlichen Entwickler von Eidos Montreal den Action-Titel „Marvel’s Guardians Of The Galaxy“ für die Konsolen und den PC.

Kurz vor dem Release nannten die Offiziellen weitere Details zu ihrem nächsten Projekt und gingen auf die Anpassungsmöglichkeiten von „Marvel’s Guardians Of The Galaxy“ ein. Zum einen wurde darauf hingewiesen, dass mit „Einfach“, „Empfohlen“ und „Schwer“ insgesamt drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade mit von der Partie sind. Darüber hinaus erhalten die Spieler die Möglichkeit, verschiedene Parameter der Gameplay-Mechaniken individuell anzupassen.

Eine Singeplayer-Erfahrung ohne Mikrotransaktionen

Darunter die Dauer des Wächtermodus, die Abklingzeit der Fähigkeiten jedes Wächters, die automatische Auswahl der richtigen Option in einem Dialog und mehr. Die Einstellungen für die Zugänglichkeit ermöglichen zudem eine automatische Ausrichtung auf das nächste Ziel oder eine Option, die dafür sorgt, dass die regelmäßig anstehenden Quick-Time-Events automatisch erfolgreich abgeschlossen werden. Weitere Details zu den Anpassungsmöglichkeiten warten auf der offiziellen Website auf euch.

„Marvel’s Guardians Of The Galaxy“ wird am kommenden Dienstag, den 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Am gleichen Tag erscheint zudem eine Umsetzung für Nintendos Switch, die allerdings nur in Form einer Cloud-Version spielbar sein wird.

Von offizieller Seite wird „Marvel’s Guardians Of The Galaxy“ als eine klassische Einzelspieler-Erfahrung beschrieben, bei der bewusst auf DLCs und Mikrotransaktionen verzichtet wird.

