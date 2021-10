Tiny Tina’s Wonderlands: Spielszenen und frische Details im neuen Gameplay-Trailer

"Tiny Tina's Wonderlands" erscheint im März 2022.

Mit „Tiny Tina’s Wonderlands“ entsteht bei den Entwicklern von Gearbox Software ein Spin-off zur beliebten Loot-Shooter-Serie „Borderlands“, das laut offiziellen Angaben sowohl mit seinen vertrauten Spielmechaniken als auch seinem schrägen Humor punkten soll.

In den Mittelpunkt des Geschehens rückt die kleine Tiny Tina, die euch genau wie im „Borderlands 2“-DLC „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep“ in eine Fantasy-Welt verfrachten und euch dort mit allerlei Quests und Widersachern konfrontieren wird. Heute bedachte uns Gearbox Software mit einem frischen Trailer zu „Tiny Tina’s Wonderlands“, in dem neben frischen Spielszenen auch neue Eindrücke aus der Spielwelt sowie erste Details zu den enthaltenen Klassen geliefert werden.

Ein rasanter Loot-Shooter in einem Fantasy-Setting

Auch wenn sich das Setting von „Tiny Tina’s Wonderlands“ recht deutlich von dem der Hauptreihe abhebt, dürfen sich Fans von „Borderlands“ auf die bekannten Spielmechaniken und die motivierende Loot-Spirale der Serie freuen. Zu den spielerischen Neuerungen gehört eine klassische Oberwelt, wie ihr sie aus anderen Rollenspielen kennt. Auf dieser warten neben Zufallskämpfen auch optionale Gebiete darauf, von euch erkundet und nach wertvoller Beute durchforstet zu werden.

Hinzukommen die neuen Charakter-Punkte, die von euch frei in Statuswerte wie Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz, Weisheit, Konstitution und Zauberei investiert werden können. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst. „Tiny Tina’s Wonderlands“ wird am 25. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

