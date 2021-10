GTA Online: Halloween-Event mit UFOs, schaurigen Fahrzeugen und mehr gestartet

Mit sofortiger Wirkung startet in der Welt von "GTA Online" das Halloween-Event. Mit diesem halten UFOs, schaurige Fahrzeuge und weitere thematisch passende Inhalte Einzug in den Multiplayer-Titel.

"GTA Online" startet in die Halloween-Woche.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, startet in der Welt von „GTA Online“ mit sofortiger Wirkung ein Halloween-Event, das thematisch passende Inhalte mit sich bringen.

Im Zuge des Events machen nicht nur UFOs den Himmel und schaurige Fahrzeuge die Straßen von Los Santos unsicher. Darüber hinaus kehren die zeitlich begrenzten Halloween-Modi „Slasher“, „Come Out to Play“ sowie „Condemned“ zurück und räumen allen, die an ihnen teilnehmen, die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar ein. Wer möchte, kann sich im Zuge des Halloween-Events zudem in ein Alien verwandeln und sich auf sieben unterschiedlichen Maps Wellen von Marines und FBI-Agenten entgegenstellen.

Zum Thema: Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: Rockstar kündigt die Neuauflagen offiziell an

Auch hier warten doppelte Belohnungen. Um das 20. Jubiläum des Klassikers entsprechend zu feiern, dürft ihr euch in dieser Woche zudem auf das kostenlose „GTA 3 Baseball Tee“ freuen, während der „Free Republican Space Ranger Livery“ als kostenloses Geschenk auf alle wartet, die sich bis zum 27. Oktober 2021 in „GTA Online“ einloggen.

Anbei eine Übersicht über die Rabatte der aktuellen Woche.

Die aktuellen Rabatte in der Übersicht

30 Prozent Rabatt auf das Casino Penthouse und alle Upgrades und Modifikationen

Fahrzeugrabatte: 30 Prozent Rabatt auf Bravado Gauntlet Hellfire und Vapid Caracara 4×4, 40 Prozent Rabatt auf Albany Lurcher, Vapid Desert Raid, Annis Hellion und Rune Zhaba

50 Prozent Rabatt auf Up-n-Atomizer, Widowmaker und Unholy Hellbringer

70Prozent Rabatt auf Western Company Besra und Truffade Z-Type (Prime Gaming Discount)

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA Online