Haunted Chocolatier: Neues Spiel des „Stardew Valley“-Entwicklers angekündigt – Erster Trailer

Mit „Stardew Valley“ gelang Eric „ConcernedApe“ Barone der Durchbruch als Indie-Entwickler. Nun hat er seinen neuesten Titel namens „Haunted Chocolatier“ offiziell angekündigt. Da sich der Titel noch sehr früh in der Entwicklung befindet, hat Barone weder einen groben Erscheinungszeitraum noch unterstützte Plattformen genannt. Jedoch verriet er zumindest einige Details.

Die schaurig schreckliche Schokolade

In „Haunted Chocolatier“ werden die Spieler in die Rolle eines Chocolatiers schlüpfen, dessen Schokoladenfabrik in einem Spukhaus angesiedelt ist. Dazu schrieb ConcernedApe auf der offiziellen Seite: „Mit meinem nächsten Spiel wollte ich wunderlichere Möglichkeiten erkunden … Erfahrungen, die dich jenseits des Alltäglichen führen. Da kommt magische, verfluchte Geisterschokolade ins Spiel. Schokolade repräsentiert alles, was köstlich ist. Das Spukschloss repräsentiert die Anziehung des Unbekannten. Die Geister repräsentieren die Prägung der Vergangenheit. All diese Dinge sind wichtig.“

Allerdings soll man nicht die Sorge haben, dass sich hinter „Haunted Chocolate“ ein negatives Spiel versteckt. Stattdessen soll es ein sehr positives, aufbauendes und lebensbejahendes Spiel werden. „Wenn Stardew Valley hauptsächlich die Energie der Sonne kanalisiert hatte, dann kanalisiert Haunted Chocolatier die Energie des Mondes“, schrieb Barone.

Damit man bereits einen ersten Eindruck von „Haunted Chocolatier“ erhält, wurde auch ein erster Trailer bereitgestellt. Somit sollte man sich bereits auf den Verkauf von Geisterschokolade einstellen, wobei man einmal mehr eine Menge Zutaten sammelt und die Stadt kennenlernt.

