LittleBigPlanet 3: Bonus-Content aus den Vorgängern steht kostenlos bereit

"LittleBigPlanet 3": Die Bonus-Inhalte aus den Vorgängern fanden den Weg ins Spiel.

Im Laufe des Jahres wurden die Server der verschiedenen „LittleBigPlanet“-Ableger in regelmäßigen Abständen von Hackern attackiert und mitunter auch in die Knie gezwungen – vor allem mit DDoS-Attacken.

Eine Entwicklung, die im vergangenen Monat dazu führte, dass die Server von „LittleBigPlanet“, „LittleBigPlanet 2“ sowie der PlayStation Vita-Version endgültig vom Netz genommen wurden. Lediglich die Server von „LittleBigPlanet 3“ blieben am Netz. Wie bekannt gegeben wurde, erhalten die Spieler von „LittleBigPlanet 3“ mit sofortiger Wirkung die Möglichkeit, die diversen Bonus-Inhalte aus den Vorgängern kostenlos herunterzuladen.

Um euch die besagten Inhalte zu sichern, müsst ihr lediglich den entsprechenden Menüpunkt aufsuchen und die entsprechenden Downloads anstoßen. Explizit hervorgehoben wird die Tatsache, dass die Bonus-Inhalte von allen „LittleBigPlanet 3“-Spielern kostenlos heruntergeladen werden können. Oder anders ausgedrückt: Ihr müsst die entsprechenden Inhalte seinerzeit nicht käuflich erworben haben.

Zum Thema: LittleBigPlanet: Online-Funktionen dauerhaft abgeschaltet – mit einer Ausnahme

Wie es nach den Problemen der vergangenen Monate mit der „LittleBigPlanet“-Marke weitergehen wird, steht aktuell noch in den Sternen. Zumindest die Server des von Sumo Digital entwickelten und Ende 2014 veröffentlichten dritten Konsolen-Ablegers scheinen weiter unterstützt zu werden.

„LittleBigPlanet 3“ erschien seinerzeit unter anderem für die PlayStation 4.

LittleBigPlanet Community Update

FREE #LittleBigPlanet and LittleBigPlanet 2 Bonus Content Unlocks for Everybody!! pic.twitter.com/tKfdukIGzd

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) October 21, 2021