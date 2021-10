State of Play: Neue Ausgabe in der nächsten Woche – Was wird gezeigt?

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, dürfen wir uns in der kommenden Woche auf eine weitere Ausgabe des "State of Play"-Formats freuen. Doch welche Inhalte sollen gezeigt werden?

Sony hat eine neue Episode des "State of Play"-Formats angekündigt.

Vor einiger Zeit rief Sony Interactive Entertainment mit „State of Play“ ein Format ins Leben, das in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen stattfindet und sowohl für Neuankündigungen als auch Präsentationen bereits bekannter Titel genutzt wird.

Wie das Unternehmen bekannt gab, dürfen wir uns in der nächsten Woche über eine neue Ausgabe des „State of Play“-Formats freuen. Diese wird am kommenden Mittwoch, den 27. Oktober 2021 um 23 Uhr unserer Zeit stattfinden. Wie in der offiziellen Ankündigung ausgeführt wird, wird es die nächste „State of Play“-Episode auf eine Länge von 20 Minuten bringen und uns die eine oder andere Neuankündigung bescheren.

Projekte der Dritthersteller rücken in den Fokus

„Dieses Mal konzentrieren wir uns auf Neuankündigungen und Aktualisierungen für anstehende Third-Party-Veröffentlichungen, die zu PS5 und PS4 unterwegs sind“, heißt es in der offiziellen Ankündigung weiter. „Die Sendung wird ungefähr 20 Minuten dauern und es wird neue Einblicke in zuvor angekündigte Spiele sowie ein paar Enthüllungen von unseren Partnern auf der ganzen Welt geben.“

Wie gehabt kann die neue „State of Play“-Ausgabe sowohl auf YouTube als auch dem offiziellen Twitch-Kanal von PlayStation live mitverfolgt werden. Konkrete Details zu den Projekten, die im Rahmen der neuen „State of Play“-Episode zu sehen sein werden, wurden aus Spannungsgründen wie gehabt nicht genannt.

Quelle: PlayStation Blog

