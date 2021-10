Kena Bridge of Spirits: Schon jetzt ein Erfolg – Entwicklungskosten eingespielt

Wie die Entwickler der Ember Labs bekannt gaben, können wir bei "Kena: Bridge of Spirits" schon jetzt von einem kommerziellen Erfolg sprechen. Konkrete Verkaufszahlen nannte das Studio zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass das Fantasy-Adventure seine Entwicklungskosten bereits wieder eingespielt hat.

"Kena: Bridge of Spirits" verkauft sich über den Erwartungen.

Nach diversen Verschiebungen wurde das malerische Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ vor wenigen Wochen endlich für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht.

In einem kurzen Statement sprach Josh Grier, seines Zeichens Mitgründer des verantwortlichen Entwicklerstudios Ember Labs, über das bisherige kommerzielle Abschneiden des Titels. Ohne genauere Zahlen zu nennen, wies Grier darauf hin, dass sich „Kena: Bridge of Spirits“ bislang über den Erwartungen verkauft und seine Entwicklungskosten bereits wieder einspielen konnte. Entsprechend glücklich sind die Verantwortlichen der Ember Labs beziehungsweise von Sony Interactive Entertainment mit den bisherigen Verkaufszahlen.

Wohl kein direktes Sequel geplant

Wie es mit der Marke weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Zunächst einmal möchten die Entwickler der Ember Labs „Kena: Bridge of Spirits“ mit Updates und kleineren neuen Inhalten unterstützen. Darüber hinaus werden laut offiziellen Angaben Umsetzungen für andere Plattformen in Betracht gezogen. Konkrete Plattformen nannte das Indie-Studio hier zwar noch nicht, wir können aber wohl davon ausgehen, dass sich die Entwickler in erster Linie auf eine mögliche Portierung auf die Xbox-Systeme bezogen.

Zum Thema: Kena Bridge of Spirits: Entwickler ist wegen der Beliebtheit des Fotomodus überrascht

Mit einem direkten Sequel zu „Kena: Bridge of Spirits“ sollten wir laut den Verantwortlichen der Ember Labs eher nicht rechnen. Allerdings könnte sich das Studio vorstellen, die Geschichte des Abenteuers in anderen Medien wie Filmen, Comics oder Büchern weiterzuerzählen.

Gleichzeitig möchten die Ember Labs die mit „Kena: Bridge of Spirits“ gesammelten Erfahrungen nutzen und diese in kommende Projekte des Studios einfließen lassen.

Quelle: Bloomberg

