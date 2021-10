Marvel’s Guardians of the Galaxy: Installationsgrößen auf PS4 & PS5 bestätigt

Am morgigen Dienstag erscheint der Action-Titel "Marvel's Guardians of the Galaxy" auch hierzulande für die Konsolen und den PC. Wie viel freien Speicherplatz ihr reservieren solltet, geht aus den offiziellen Produktbeschreibungen im PlayStation Store hervor.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" erscheint in dieser Woche.

Mit dem Action-Titel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erscheint in dieser Woche das neueste Projekt der „Shadows of the Tomb Raider“-Macher von Eidos Montreal.

Wer sich kurz vor dem Release die Frage stellen sollte, wie viel freier Speicherplatz für das Abenteuer reserviert werden sollte, findet im Zuge der offiziellen Produktbeschreibungen im PlayStation Store ab sofort die Antwort. Diesen lässt sich entnehmen, dass die PlayStation 4-Version von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ knapp 60 Gigabyte an freiem Speicherplatz voraussetzt. Die PS5-Fassung hingegen profitiert von der effektiven Komprimierungstechnik der neuen Sony-Konsole und belegt 31,13 Gigabyte. Ein mögliches Day-One-Update käme in beiden Fällen noch hinzu.

Ein Einzelspieler-Erlebnis ohne Mikrotransaktionen

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ wird am morgigen Dienstag, den 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Darüber hinaus wird eine Umsetzung für Nintendos Switch erscheinen, die allerdings nur in Form einer Cloud-Version spielbar sein wird. Offiziellen Angaben zufolge wurde „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ bewusst als reine Einzelspieler-Erfahrung konzipiert.

Auch auf Mikrotransaktionen und Download-Inhalte wird laut Eidos Montreal bewusst verzichtet, um dafür zu sorgen, dass alle Spieler die gleiche Erfahrung erhalten. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Star-Lord und nehmt den Kampf gegen eine dunkle Macht auf, die den Frieden in der Galaxie bedroht.

