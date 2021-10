Marvel’s Wolverine: Renommierter Autor für die Geschichte verantwortlich

"Marvel's Wolverine" erscheint frühestens 2023.

Wie Sony Interactive Entertainment im vergangenen Monat bekannt gab, arbeiten die Entwickler von Insomniac Games derzeit an gleich mehreren neuen Projekten.

Darunter befindet sich auch „Marvel’s Wolverine“, das allerdings nicht vor 2023 für die PlayStation 5 erscheinen wird. Entsprechend rar gesät sind handfeste Details. Wie entdeckt wurde, wird für die Geschichte von „Marvel’s Wolverine“ ein alter Bekannter verantwortlich sein. Die Rede ist vom Autoren Walt D. Williams, der in der Vergangenheit unter anderem für die Handlung des Anti-Kriegs-Shooters „Spec-Ops: The Line“ verantwortlich war und auch an diversen „Star Wars“-Produktionen wie „Squadrons“ als Autor mitwirkte.

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Marvel’s Wolverine“ wies Insomniac Games‘ Creative-Director Brian Horton darauf hin, dass wir es hier mit einem klassischen Triple-A-Titel zu tun haben, der einem „Spider-Man“ hinsichtlich des Umfangs und des Entwicklungsaufwandes in nichts nachstehen wird. Darüber hinaus wurde versprochen, dass das neue Abenteuer von Wolverine auf einen düsteren Grundton setzt und sich daher an ein erwachsenes Publikum richtet.

Gleichzeitig verfolgen die Entwickler von Insomniac Games laut eigenen Angaben das Ziel, den Charakter von Wolverine bestmöglich wiederzugeben und den Spielern eine spannende Erfahrung zu liefern. Wann mit weiteren Details oder gar den ersten Spielszenen zu rechnen ist, verriet das Studio bisher nicht.

