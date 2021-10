UK-Charts: FIFA 22 verteidigt die Spitze – Nur ein Neueinsteiger in den Top 10

Zum Start in die neue Woche stehen auch die obligatorischen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Diesen lässt sich entnehmen, dass es Electronic Arts' Fußball-Simulation "FIFA 22" in der vergangenen Woche gelang, den Platz an der Spitze zu verteidigen.

"FIFA 22" sicherte sich erneut die Spitze der britischen Software-Charts.

Pünktlich zum Start in die neue Woche bedachten uns GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den aktuellen britischen Software-Charts.

Diese beziehen sich auf die am 23. Oktober 2021 zu Ende gegangene Verkaufswoche und berücksichtigen wie gehabt nur Einheiten, die über den britischen Einzelhandel abgesetzt wurden. Nichts geändert hat sich in der vergangenen Woche an der Spitze der britischen Software-Charts, an der weiter Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 22“ steht – ungeachtet der Tatsache, dass die Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche um 12 Prozent zurückgingen.

Zum Thema: UK-Charts: Keine Änderungen in der Top 3 – wie gut kommt Back 4 Blood an?

Den zweiten Platz verteidigen konnte „Far Cry 6“, dessen Verkaufszahlen sogar um 42 Prozent einbrachen. Mit dem Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“, dem sympathischen Insel-Abenteuer „Animal Crossing: New Horizons“ und der Switch-Version von „Minecraft“ machen es sich auf den folgenden Plätzen gleich drei Titel für Nintendos Switch gemütlich.

Der erste und einzige Neueinsteiger in den Top findet sich auf dem sechsten Platz ein. Die Rede ist vom Horror-Titel „The Dark Pictures Anthology: House of Ashes“, der bei den britischen Entwicklern von Supermassive Games entstand und vom Publisher Bandai Namco Entertainment veröffentlicht wurde.

Anbei die kompletten Top 10 der vergangenen Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der Woche vom 18. bis zum 23. Oktober 2021

1.FIFA 22

2. Far Cry 6

3. Mario Kart 8: Deluxe

4. Animal Crossing: New Horizons

5. Minecraft

6. The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

7. Metroid Dread

8. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

9. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

10. Grand Theft Auto 5

Quelle: GamesIndustry.biz

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu UK-Charts