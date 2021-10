Beat Saber: Multiplayer auf PlayStation VR verfügbar – Trailer & Details

"Beat Saber" unterstützt auf PlayStation VR ab sofort einen Multiplayer.

Zumindest auf dem PC veröffentlichten die Entwickler von Beat Games den Mehrspieler-Modus zum VR-Hit „Beat Saber“ bereits vor rund einem Jahr.

Nachdem seinerzeit lediglich die Rede davon war, dass die PlayStation VR-Fassung von „Beat Saber“ zu einem späteren Zeitpunkt an der Reihe ist, war es in dieser Woche endlich so weit. So steht auf PlayStation VR ab sofort das kostenlose Multiplayer-Update zu „Beat Saber“ bereit und bereichert den Titel durch eine Mehrspieler-Komponente. Zur Einstimmung auf den Mehrspieler-Modus wurde ein kurzer Trailer veröffentlicht, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Tretet gegen bis zu fünf Spieler gleichzeitig an

Im Multiplayer von „Beat Saber“ erhaltet ihr nicht nur die Möglichkeit, euren Avatar individuell anzupassen. Gleichzeitig könnt ihr euer Talent beziehungsweise eure Reaktionen im Duell mit bis zu fünf Spielern gleichzeitig unter Beweis stellen. Dabei wählt ihr aus den zahlreichen zur Verfügung stehenden Songs aus und sucht die entsprechenden Lobbys auf, in denen ihr mit anderen Spielern interagieren dürft.

Im Laufe der Entwicklung bekam der Multiplayer diverse Verbesserungen spendiert, die im Zuge des neuen Updates Einzug in „Beat Saber“ hielten.

Multiplayer-Abzeichen: Wie hat sich jeder in dem Match geschlagen? Schaut nach, wer am präzisesten gearbeitet hat und wer am langsamsten war. Jeder bekommt das Abzeichen, das er verdient.

Wie hat sich jeder in dem Match geschlagen? Schaut nach, wer am präzisesten gearbeitet hat und wer am langsamsten war. Jeder bekommt das Abzeichen, das er verdient. Spannender Ergebnisbildschirm: Genießt die Feuerwerke, während ihr auf dem Siegertreppchen nebeneinander feiert.

Genießt die Feuerwerke, während ihr auf dem Siegertreppchen nebeneinander feiert. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Farben im Multiplayer einzustellen: Wählt eure Lieblingsfarbe für Würfel und Säbel aus.

