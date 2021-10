Final Fantasy Tactics: Einladungen zu Playtests deuten auf eine Rückkehr der Marke hin

Arbeitet Square Enix an einem Remaster zu "Final Fantasy Tactics"?

Nachdem es um die „Final Fantasy Tactics“-Marke in den vergangenen Jahren relativ still wurde, könnte Square Enix aktuell daran arbeiten, dieser zu einem Comeback zu verhelfen.

Dies lassen zumindest Einladungen zu einem Playtest vermuten, die die Entwickler von Eidos Montreal aktuell verschicken sollen. Wie ein Nutzer, der eine Einladung erhalten haben möchte, auf Reddit anmerkte, deutet die entsprechende Beschreibung darauf hin, dass sich hinter dem Ganzen ein Remake oder ein Remaster zu „Final Fantasy Tactics“ versteckt.

Gerüchte um ein Remaster tauchen nicht zum ersten Mal auf

So werden die Nutzer in der Einladung zum einen gefragt, ob sie Strategie-Titel beziehungsweise taktische Rollenspiele vom Schlage eines „Fire Emblem“, „Final Fantasy Tactics“, „Ogre Battle“, „Disgaea“ oder „Into the Breach“ gespielt haben. Der nächste und vermeintlich recht eindeutige Hinweis auf eine mögliche Rückkehr von „Final Fantasy Tactics“: Die Frage, ob die Nutzer „Final Fantasy XII“ und das Nintendo DS-Spin-off „Final Fantasy XII: Revenant Wings“ zudem gespielt haben.

Wir erinnern uns: Sowohl „Final Fantasy XII“ beziehungsweise „Final Fantasy XII: Revenant Wings“ auf der einen als auch „Final Fantasy Tactics“ auf der anderen Seite spielen in der magischen Welt von Ivalice. Und dann wäre da ja auch noch die Tatsache, dass das Remaster zu „Final Fantasy Tactics“ vor ein paar Wochen im Rahmen der geleakten Spiele-Liste für „GeForce Now“ auftauchte.

Offiziell bestätigt wurde die Neuauflage des Strategie-Klassikers bisher allerdings nicht.

