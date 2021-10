Horizon: Stellenausschreibung deutet auf ein extern entwickeltes Projekt hin

In den vergangenen Wochen machte das Gerücht die Runde, dass die Entwickler der Firesprite Studios an einem VR-Abenteuer in der Welt von "Horizon" arbeiten könnten. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt eine aktuelle Stellenausschreibung von Guerrilla Games.

Befinden sich neben "Forbidden West" weitere "Horizon"-Projekte in Arbeit?

Nachdem Sony Interactive Entertainment vor einigen Wochen die Übernahme der Firesprite Studios bekannt gab, erreichten uns nur kurze Zeit später Gerüchte zu einem möglichen neuen Projekt, das sich beim neuen PlayStation-Studio in Entwicklung befinden soll.

Wie der als verlässliche Quelle geltende Insider Nick Baker in Erfahrung gebracht haben möchte, arbeiten die Firesprite Studios aktuell unter anderem an einem ambitionierten Virtual-Reality-Titel in der Welt von Guerrilla Games‘ erfolgreichem Action-Rollenspiel „Horizon“. Weitere führte Baker aus, dass wir es hier mit einem komplett neuen Titel und nicht etwa einer simplen VR-Umsetzung von „Horizon: Zero Dawn“ oder des 2022 erscheinenden „Horizon: Forbidden West“ zu tun haben. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt eine aktuelle Stellenausschreibung aus dem Hause Guerrilla Games.

Neue Horizon-Titel bei externen Studios in Entwicklung?

Mit dieser begeben sich die Verantwortlichen des niederländischen Entwicklerstudios auf die Suche nach einem Co-Development-Producer, der die Entwicklung von „internen wie externen Horizon-Projekten“ überwachen und auf diesem Wege zum Wachstum der Marke beitragen soll. Gleichzeitig werden mögliche Bewerber ein „Teil einer speziellen Gruppe sein, die extern produzierte Spieleprojekte auf Basis der Horizon-Marke überwacht“.

Zum Thema: Horizon: VR-Titel bei den Firesprite Studios in Arbeit?

Konkrete Details zu möglichen „Horizon“-Projekten, die sich bei externen Studios in Entwicklung befinden könnten, gehen aus den Stellenausschreibungen allerdings nicht hervor. Neu sind die Gerüchte um einen möglichen VR-Titel zu „Horizon“ allerdings nicht. Stattdessen hieß es bereits im Jahr 2019, dass die Entwickler der Sony London Studios an einem Projekt dieser Art arbeiten könnten.

Denkbar wäre, dass sich dieser Titel weiterhin in Entwicklung befindet und mittlerweile bei den Firesprite Studios untergebracht wurde. Sollten sich konkrete Details zu diesem Thema ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

