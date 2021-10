Sackboy A Big Adventure: Pünktlich zu Halloween – Kostenlose Zombie-Inhalte angekündigt

"Sackboy: A Big Adventure" entstand bei den Entwicklern von Sumo Digital.

In den vergangenen Monaten durften sich die Spieler des von Sumo Digital entwickelten 3D-Plattformers „Sackboy: A Big Adventure“ in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen über Outfits auf Basis beliebter Titel wie „Returnal“ oder „Ratchet & Clank“ freuen.

Wie das britische Studio in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment bekannt gab, steht das nächste kostenlose Content-Update bereits in den Startlöchern. Dieses wird pünktlich zum nahenden Halloween-Fest am Freitag, den 29. Oktober 2021 zur Verfügung gestellt und laut offiziellen Angaben mit neuen Inhalten für schaurige Halloween-Stimmung in „Sackboy: A Big Adventure“ sorgen.

Im Zuge des besagten Content-Updates hält sowohl ein neues Outfits als auch ein passendes Emote Einzug in den 3D-Plattformer, mit dem Sackboy kurzerhand in einen modrigen Zombie verwandelt wird. „Sackboy: A Big Adventure“ entstand wie eingangs erwähnt beim britischen Entwicklerstudio Sumo Digital und wurde im November des vergangenen Jahres sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 veröffentlicht.

„Begleite Sackboy auf einem epischen 3D-Plattforming-Abenteuer mit deinen Freunden“, so die offizielle Beschreibung des Plattformers. „Spieler können sich allein auf dieses epische Jump ’n Run-Abenteuer begeben oder mit bis zu vier Freunden chaotischen Multiplayer-Spaß erleben.“

Sackboy’s counting down the days to Halloween because he can’t wait to show Vex that he isn’t as scary-looking as he thinks! 🎃

This FREE Zombie Costume and Emote is sure to give your friends a spook too and will be available on the PlayStation Store from October 29th! 🧟 pic.twitter.com/ugLAWkywsT

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) October 25, 2021