Back 4 Blood: Spielerzahlen erreichen den nächsten Meilenstein – Entwickler bedanken sich

"Back 4 Blood" entstand bei den Entwicklern der Turtle Rock Studios.

Mit „Back 4 Blood“ erschien vor rund zwei Wochen das neueste Werk der Turtle Rock Studios, das bewusst als spiritueller Nachfolger zum Kult-Shooter „Left 4 Dead“ vermarktet wurde.

Nachdem der Shooter zumindest in Großbritannien einen soliden Start hinlegte und in seiner ersten Verkaufswoche den vierten Platz der britischen Software-Charts belegte, bestätigten die Verantwortlichen der Turtle Rock Studios nun, dass die Spielerzahlen von „Back 4 Blood“ den nächsten Meilenstein erreichten. Wie es heißt, bringt es der kooperative Zombie-Shooter mittlerweile auf mehr als sechs Millionen Spieler.

Allerdings ist zu beachten, dass die Anzahl der Spieler nicht mit den Verkaufszahlen des Coop-Shooters gleichzusetzen ist. Schließlich wurde „Back 4 Blood“ bereits zum Release über den Xbox Game Pass angeboten, was einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Spielerzahlen gehabt haben dürfte. Trotz allem nutzten die Entwickler der Turtle Rock Studios die Gelegenheit, um sich bei der Community für ihre Unterstützung zu bedanken.

Auch wenn „Back 4 Blood“ alles in allem einen soliden Start hinlegte, hatte der Titel zum Launch mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen, an denen die Verantwortlichen der Turtle Rock Studios aktuell arbeiten. Weitere Details zu den Verbesserungen, die aktuell in Angriff genommen werden, haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Back 4 Blood“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Thanks for all your hard work, Cleaners! With this many Cleaners on our side, we’ll stop the Ridden in no time. #Back4Blood pic.twitter.com/quA8A4hWNo

— Back 4 Blood (@back4blood) October 26, 2021