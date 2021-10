Call of Duty Vanguard: Dateigrößen sollen bis zu 50 Prozent kleiner als in den letzten Jahren ausfallen

Im letzten Jahr mussten sich Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC auf gewaltige Dateigrößen einstellen, wenn sie sich mit den „Call of Duty“-Spielen beschäftigen wollten. Zwischenzeitlich knackte „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auf dem PC sogar die 200 GB-Marke, während Konsolenspieler mit über 150 GB rechnen mussten. Wenn man sich zusätzlich noch „Call of Duty: Warzone“ auf die Festplatte schaufelte, musste man für beide Spiele knapp 300 GB einplanen.

Mit „Call of Duty: Vanguard“ soll dies nicht noch einmal geschehen. Wie Activision in einem aktuellen Tweet mitteilte, wird die Installationsgröße des in Kürze erscheinenden Shooters „deutlich“ kleiner als bei früheren Ablegern der Reihe ausfallen. Durch eine neue „On-Demand-Texture-Streaming-Technologie“ kann man auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC bis zu 50 Prozent an Speicherplatz sparen.

Allerdings wollten die Verantwortlichen noch keine konkreten Zahlen zu den jeweiligen Installationsgrößen nennen, weshalb man noch abwarten muss, bis weitere Informationen auftauchen. Nichtsdestotrotz ist es positiv zu hören, dass die Entwickler endlich Hand angelegt haben, um die Dateigrößen deutlich zu reduzieren.

„Call of Duty: Vanguard“ wird am 5. November 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Zeitgleich wird auch die neue Pazifikkarte für „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht. Die in Entwicklung befindliche New-Gen-Version des Battle Royale-Shooters hat hingegen noch keinen Termin erhalten.

Good news for hard drives everywhere: #Vanguard’s install size at launch will be significantly below previous #CallOfDuty releases.

New on-demand texture streaming tech expected to save up to 30%-50%+ on next-gen console and PC hard drive disk space 💥 pic.twitter.com/oYZoyIDTuO

— Call of Duty (@CallofDuty) October 26, 2021