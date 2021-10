Hitman 3: Die Season of Wrath ist gestartet – Details zu den neuen Inhalten enthüllt

Ab sofort steht die siebte und zugleich letzte Todsünde in "Hitman 3" im Mittelpunkt. IO Interactive hat nämlich die "Season of Wrath" in dem Stealth-Actiontitel an den Start gebracht.

Die zuständigen Entwickler von IO Interactive haben die „Season of Wrath“ in dem Stealth-Actiontitel „Hitman 3“ gestartet. Demnach können sich die Spieler einmal mehr auf einen Monat voller Inhalte freuen, wobei der Fokus dieses Mal auf die Todsünde „Zorn“ liegt.

Könnt ihr überleben?

Agent 47 wird bei Nacht in Dartmoor in Aktion sein, wobei die Gegner alles tun werden, um den Auftragsmörder in Schach zu halten. Man wird der Klügere sein müssen, wenn man die Nacht überleben und neue Gegenstände sowie einen Anzug freischalten möchte. Drei Stufen immer schwieriger werdender Kämpfe erwarten euch in Dartmoor.

Des Weiteren ist bereits das Halloween-Event gestartet. Der nie endende Albtraum für Orson wird die Spieler in die „Mills Reverie“-Eskalation führen, in der man seine Träume infiltriert. Drei komplexe Stages sollen die eigenen Erwartungen stets herausfordern. Wenn man erfolgreich aus der Eskalation hervorgeht, erhält man als Belohnung den Tactical Wetsuit und das Bat Shuriken. Alle Besitzer des Free Starter Packs können die Aufträge bis zum 29. November 2021 spielen, während Besitzer des Hauptspiels immer diese Mission erleben können.

Am kommenden Freitag wird mit „The Rage“ ein weiteres schwer zu fassendes Ziel in Chongqing auftauchen. Einmal mehr hat man zehn Tage Zeit, um das Ziel auszuschalten. Jedoch sollte man bedenken, dass man stets nur einen Versuch hat, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Des Weiteren wird Hokkaido aus dem ersten Teil der Trilogie in die Kartenrotation zurückkehren. 10 Tage lang können alle Spieler den Schauplatz auf Herz und Nieren testen.

Dabei wird mit „The Fugitive“ auch ein schwer zu fassendes Ziel zurückkehren. Ab dem 12. November 2021 wird das Ziel in Hokkaido auftauchen und sich ein neues Gesicht verpassen lassen. Dementsprechend muss man genau beobachten, um das richtige Ziel zu finden. Neue vorgestellte Aufträge der Entwickler und Community werden ebenfalls ins Spiel kommen, wobei man sich auch einen professionellen Schraubendreher verdienen kann, indem man 70 vorgestellte Aufträge abschließt.

Abschließend wird mit dem „Polar Survival Suit“ auch eine neue Belohnung zur Verfügung stehen. Indem man eine Herausforderung in Hokkaido abschließt, schaltet man sich diesen Anzug frei. Für einen genaueren Einblick in die neuen Inhalte, kann man sich den passenden Trailer anschauen.

