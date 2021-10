Little Devil Inside: Präsentation in der heutigen State of Play bestätigt

Nachdem es um das ungewöhnliche Action-Adventure "Little Devil Inside" in den vergangenen Monaten recht still wurde, dürfen wir uns am Mittwoch Abend über frische Eindrücke freuen. So wird das Fantasy-Abenteuer im Rahmen der heutigen "State of Play"-Ausgabe vorgestellt.

"Little Devil Inside" erscheint für die PS4 und die PS5.

Zu den ersten Titeln, die im vergangenen Jahr für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehörte das Action-Adventure „Little Devil Inside“, das bei den Indie-Entwicklern von Neostream Interactive entsteht.

Nachdem zwischenzeitlich Gerüchte um einen Release im Juli dieses Jahres die Runde machten, wurde es in den vergangenen Monaten recht still um „Little Devil Inside“. Lange werden sich wartende Spieler allerdings nicht mehr gedulden müssen, bis uns neue Eindrücke zu dem Fantasy-Abenteuer ins Haus stehen. Wie bekannt gegeben wurde, werden die Macher von Neostream Interactive die heutige „State of Play“-Ausgabe nutzen, um uns einen aktuellen Build zu „Little Devil Inside“ zu präsentieren.

Enthüllung des Releasetermins am heutigen Abend?

Gleichzeitig wird spekuliert, dass die Verantwortlichen von Neostream Interactive das Event nutzen könnten, um den finalen Releasetermin von „Little Devil Inside“ zu verkünden. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. „Little Devil Inside“ befindet sich unter anderem für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und soll sowohl mit seiner spannenden Geschichte als auch seinem ungewöhnlichen Artstyle punkten.

Versprochen wird zudem ein „Action-Adventure-Rollenspiel mit Überlebenselementen, das in einer atmosphärischen, halboffenen Welt stattfindet“. Weitere Eindrücke und Details folgen im Zuge der „State of Play“-Ausgabe am heutigen Mittwoch Abend. Los geht es um 23 Uhr unserer Zeit.

Die neue Ausgabe des „State of Play“-Formats wird es auf eine Länge von rund 20 Minuten bringen und sich laut Sony Interactive Entertainment auf kommende PS4- und PS5-Titel der Third-Party-Partner konzentrieren.

All aboard for tomorrow’s State of Play, which includes your first in-depth look at Little Devil Inside. Tune in live at 2pm PT / 10pm BST: https://t.co/EnDyyYoPcC pic.twitter.com/kGf1l7YnAD — PlayStation (@PlayStation) October 26, 2021

