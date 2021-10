PS Plus November 2021: Spiele für PS4 und PS5 geleakt

PS Plus im November 2021: Welche Spiele im kommenden Monat in die Sammlung aufgenommen werden, steht dank eines Leaks offenbar schon wenige Stunden vor der offiziellen Ankündigung fest.

"The Walking Dead: Saints & Sinners" ist dabei.

Am heutigen 27. Oktober 2021 werden die PS Plus-Spiele für November 2021 angekündigt. Doch die Überraschung wird sich in wenigen Stunden möglicherweise in Grenzen halten. Denn einmal mehr kam es im Vorfeld zu einem Leak.

Mit PlayStation Plus im November 2021 erwarten euch demnach vier „Gratis-Spiele“, die Abonnenten des Premiumdienstes auf ihre Konsole laden können. Dabei handelt es sich um „The Walking Dead: Saints & Sinners“, „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“, „First Class Trouble“ und „Knockout City“.

PS Plus-Spiele für November 2021

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

Veröffentlicht im Mai 2020

Metascore: 79

User-Score: 8.2

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Veröffentlicht im September 2020

Metascore: 72

User-Score: 7.0

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

First Class Trouble (PS4, PS5)

Noch nicht veröffentlicht

Knockout City (PS4, PS5)

Veröffentlicht im Mai 2021

Metascore: 80

User-Score: 7.3

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Für den Leak sorgte einmal mehr Dealabs. In den vergangenen Monaten wurden die jeweils genannten Spiele wenige Stunden später tatsächlich bestätigt, was aber nicht zwangsweise bedeuten muss, dass es heute wieder der Fall ist.

Offizielle Ankündigung heute Abend

Da „Knockout City“ ebenfalls für die PlayStation 5 gelistet wird, ist zu vermuten, dass die New-Gen-Plattform zeitnah unterstützt wird. Erst kürzlich tauchtenzu diesem Thema auf.

Wie anfangs erwähnt sind die auf Dealabs veröffentlichten PS Plus-Gerüchte in der Regel verlässlich, sodass es eine Überraschung wäre, wenn Sony heute Abend andere Spiele ankündigt. Doch erst mit der offiziellen Bestätigung werden wir Gewissheit haben. Sie wird am heutigen 27. Oktober 2021 gegen 17:30 Uhr erwartet.

Sofort herunterladen könnt ihr die PS Plus-Spiele für November 2021 im Anschluss nicht. Stattdessen müsst ihr euch eine weitere Woche bis zum 2. November 2021 gedulden. Denn wie gewohnt gilt: Neue PlayStation Plus-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Nur selten weicht Sony von dieser Regel ab.

Falls ihr kein PS Plus besitzt: Für die Jahresmitgliedschaft werden rund 60 Euro fällig. Ebenfalls gibt es Abstufungen, sofern ihr einen kürzeren Zeitraum benötigt. Die Dreimonatsmitgliedschaft kostet 24,99 Euro. Die Monatsmitgliedschaft 8,99 Euro. Mehr zu PS Plus ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Was haltet ihr vom PS Plus-Angebot im November 2021, sofern sich der Leak bewahrheitet?

