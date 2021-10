PS Store Sale: Mehr als 700 Angebote warten auf euch

Unter anderem ist "Crysis Remastered" im Angebot.

Sony hat im PlayStation Store den nächsten Sale gestartet und lässt PlayStation-Spieler beim Kauf ausgesuchter Produkte den einen oder anderen Euro sparen. Mehr als 700 Angebote wurden diesmal geschnürt. Aber in der Regel handelt es sich um Games, bei denen die Preise ständig zwischen Standard und Sale hin und herspringen.

Erst zum dritten Mal im Sale ist die Premium Edition von „Snowrunners“. Statt 59,99 Euro zahlt ihr im Aktionszeitraum nur 35,99 Euro. Häufiger im Angebot war bisher „Crysis Remastered“. Doch erst zum zweiten Mal bekommt ihr die Shooter-Neuauflage für 14,99 statt 29,99 Euro. „The Last Campfire“ ist für 5,99 statt 14,99 Euro im Angebot. Günstiger war der Titel dort noch nicht zu haben.

Ebenfalls für den bisherigen Bestpreis ist im PlayStation Store momentanim Angebot. Der Preis sank von 21,99 auf 8,79 Euro.könnt ihr für 8,84 statt 12,99 Euro in den Warenkorb packen.gibt es für 19,99 statt 39,99 Euro.

Im Fall von „Desperados 3“ gilt für PlayStation Plus-User ein doppelter Rabatt. Der Grundpreis sank von 59,99 auf 29,99 Euro. PS Plus-User zahlen 26,99 Euro. „Stranded Deep“ ist ebenfalls im Sale. Der Preis wurde von 19,99 auf 9,99 Euro gesenkt. PS Plus-User bekamen den Titel vor einiger Zeit aber auch kostenlos. Die „Frostpunk: Complete Collection“ ist für 26,99 statt 44,99 Euro zu haben.

Weitere Angebote im PS Plus-Sale:

Das war längst nicht alles. Eine vorläufige Übersicht über den neusten Sale im PlayStation Store findet ihr auf psprices.com. Darüber hinaus sollte im Laufe des Tages die offizielle Übersicht im PlayStation Store an den Start gehen. Ihr findet sie in der Angebote-Kategorie.

Falls ihr gerade knapp bei Kasse seid, aber eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzt: Heute werden am späten Nachmittag die PS Plus-Games für November 2021 angekündigt. In der Zwischenzeit könnt ihr weiterhin das Angebot für Oktober 2021 in Anspruch nehmen.

