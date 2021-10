Saints Row: Abseits der Kampagne – Tourismus und weitere Nebenaktivitäten vorgestellt

Genau wie es bereits in den Vorgängern der Fall war, wird euch auch "Saints Row" diverse optionale Beschäftigungen bieten, denen ihr abseits der Kampagne nachgehen könnt. Zu diesen erreichten uns heute die ersten handfesten Details.

"Saints Row" erscheint 2022.

Mit „Saints Row“ kündigten Deep Silver und die Entwickler von Volition Inc. im Sommer dieses Jahres einen Reboot zur Open-World-Action-Reihe an.

Dieses Mal führt euer Weg in die fiktive US-Metropole Santo Ileso, in der verschiedene Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen. Nachdem der neue Stil des Reboots bereits für reichlich Gesprächsstoff sorgte, widmeten sich die englischsprachigen Kollegen der Game Informer in einer aktuellen Vorschau den Missionen und Beschäftigungen, denen ihr abseits der Kampagne nachgehen könnt. Auch wenn diese optionaler Natur sind, warten natürlich wertvolle Belohnungen wie Geld, exklusive Gegenstände, Outfits oder diverse Upgrades.

Tourismus, die Übernahme von Territorien und mehr

Zu den Aktivitäten, denen ihr abseits der Kampagne nachgehen könnt, um euch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil zu verschaffen, gehört die Übernahme von Territorien innerhalb der Straßen von Santo Ileso. Hier schließt ihr euch mit namenlosen Mitgliedern der Saints zusammen und erobert Gebiete, die bis dato noch von anderen Gangs kontrolliert werden. Die Übernahme von Territorien führt dazu, dass eure Gruppe in diesen mehr Präsenz zeigt, was wiederum für mehr Sicherheit für die Saints sorgt.

Darüber hinaus gibt es Tourismus-Missionen, die euch vor die Aufgabe stellen, bestimmte Orte und Sehenswürdigkeiten aufzuspüren beziehungsweise zu besuchen. Zu diesen Orten gehören die riesige Panther-Felsformation, eine historische Milchfabrik oder das Marshal-Hauptquartier in Form eines riesigen Cowboystiefels.

Und dann wären da auch noch die sogenannten „Criminal Ventures“, die kürzlich in einem offiziellen Trailer vorgestellt wurden. Hier werden Firmen aus der Taufe gehoben, die nach außen hin zwar unverdächtig wirken, unter dem Strich jedoch genutzt werden, um kriminellen Aktivitäten nachzugehen und das eigene Imperium zu fördern. Die Aufgaben reichen hier vom Drogenschmuggel bis hin zur illegalen Müllentsorgung.

„Saints Row“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird am 25. Februar 2022 veröffentlicht.

