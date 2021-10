Call of Duty Vanguard: Preload in Kürze und Installationsgrößen für PS5/PS4

"Call of Duty Vanguard" erscheint in der kommenden Woche.

Nachdem die „Call of Duty“-Spiele in den vergangenen Jahren ausufernde Größen einnahmen und einen großen Teil des Konsolenspeichers für sich beanspruchten, zogen die Entwickler bei „Call of Duty Vanguard“ die Notbremse. Schon in einem Tweet hieß es kürzlich, dass die Installationsgröße beim neusten Shooter-Teil in etwa halbiert werden konnte.

30 bis 50 Prozent weniger

In einem Blog-Post, der ebenfalls die Installationsgröße des Spiels für jede Konsolenplattform umfasst, wiederholte Activision diese Aussage. Dort heißt es, dass die „neue On-Demand-Textur-Streaming-Technologie“ den benötigten Speicherplatz auf New-Gen-Konsolen und PC um 30 bis 50 Prozent im Vergleich zu früheren Serieneinträgen reduziert.

So viel Speicherplatz benötigt Call of Duty Vanguard:

Nachfolgend die geschätzten Größen zum Launch. Aufgeführt sind die Dateigröße von „Call of Duty Vanguard“ sowie der zum Spielen benötigte Speicherplatz:

PS5: 64,13 GB Download | 89,84 GB erforderlicher Speicherplatz

PS4: 54,65 GB Download | 93,12 GB erforderlicher Speicherplatz

Xbox Series X/S: 61 GB Download | 61 GB erforderlicher Speicherplatz

Xbox One: 56,6 GB Download | 56,6 GB erforderlicher Speicherplatz

Preload startet morgen

Activision weist darauf hin, dass Spieler die Möglichkeit haben, den Speicherplatz zu verwalten und die Dateigröße des Spiels während oder nach dem Preload zu verringern. Dennoch fällt auf, dass die PlayStation-Konsolen trotz der ähnlichen Downloadgrößen deutlich mehr Speicherplatz bereitstellen müssen.

Auch die Preload-Termine für „Call of Duty Vanguard“ wurden enthüllt. Auf den PlayStation-Konsolen beginnt die Phase am morgigen 29. Oktober 2021 um 6 Uhr. Gleiches gilt für die Xbox-Konsolen. Das Preloading auf dem PC startet hingegen erst am 2. November 2021. Weitere Details, einschließlich der minimalen, empfohlenen und konkurrenzfähigen PC-Spezifikationen, werden in den kommenden Tagen herausgegeben.

„Call of Duty Vanguard“ kommt am 5. November 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt. Weitere Meldungen zum actionreichen Activision-Shooter findet ihr im Vorfeld in unserer Themen-Übersicht.

