First Class Trouble: PS Pus-Spiel für November vorgestellt

"First Class Trouble" zählt zu den Spielen, die im Zuge der neusten State of Play-Show angekündigt wurden. Zugleich erfolgte die Bestätigung, dass der Titel zu den PS Plus-Spielen für November 2021 gehört.

"First Class Trouble" erscheint in der kommenden Woche.

Im Rahmen der jüngsten State of Play-Show hat Sony ein Spiel namens „First Class Trouble“ vorgestellt. Gespielt werden kann es ab der kommenden Woche auf den Plattformen PS4 und PS5. Und solltet ihr zu den PS Plus-Abonnenten gehören, könnt ihr den Titel ohne Zusatzkosten in euren Besitz bringen. „First Class Trouble“ zählt zu den PS Plus-Spielen für November 2021.

Es geht um soziale Täuschung

Mit „First Class Trouble“ erwartet euch laut Entwickler ein Partyspiel rund um soziale Täuschung. Für euch bedeutet das, dass die Kommunikation mit anderen Spielern von hoher Wichtigkeit ist. Zugleich könnt ihr allerdings auch niemandem vertrauen.

Nach dem Start eines Spiels bekommt ihr zufällig eine von zwei Rollen zugewiesen: Resident oder Personoid. Bei den Residenten handelt es sich um menschliche Passagiere und Personoiden sind mechanisch konstruierte Assistenten. Allerdings wurde deren Programmierung überschrieben. In den unterschiedlichen Rollen habt ihr ebenfalls unterschiedliche Ziele, was euch vor eine Entscheidung stellt: Zusammenarbeiten oder täuschen?

Gelangt in das Herz der der Alithea

Für Residenten ist das Hauptziel, die bösartige KI im Herzen der Alithea abzuschalten. Um C.A.I.N. erreichen zu können, müssen drei Schlüsselkarten eingesammelt werden, um tiefer in das Schiff gelangen zu können. Das Hauptziel für Personoiden liegt hingegen darin, um jeden Preis die Residenten aufzuhalten. Das bedeutet, dass ihr lügen, täuschen und letzten Endes diese lästigen Menschen loswerden müsst.

„Trotz der vielen potenziellen Gefahren im Spiel (und davon gibt es eine Menge) ist Täuschung wohl die tödlichste Waffe, die man in First Class Trouble einsetzen kann. Wem könnt ihr vertrauen? Solltet ihr einem Spieler folgen, der bei einer kooperativen Aufgabe um eure Hilfe bittet, oder führt er euch in eine Falle?“, so die Macher.

Wir ihr den Titel am besten meistern und eure Ziele durchsetzen könnt, erfahrt ihr in einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog. Dort wartet eine Liste mit wertvollen Tipps auf euch. Spielen könnt ihr „First Class Trouble“ wie erwähnt ab der kommenden Woche über PS Plus. Zuvor zeigt ein Trailer, was euch mit dem Titel erwartet:

