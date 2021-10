Knockout City: PS5-Upgrade und neues Event bestätigt

"Knockout City" soll nach dem Upgrade auf der PS5 eine bessere Figur machen.

Nachdem „Knockout City“ als PS Plus-Spiel für November 2021 angekündigt wurde und auf den offiziellen Sony-Seiten neben der PS4-Version ebenfalls von einer PS5-Fassung die Rede war, löst die offizielle Bestätigung keine Überraschung mehr aus: Der Titel erhält ein PS5-Upgrade.

Zwei PS5-Modi kommen

Veröffentlicht werden soll das PS5-Upgrade in der kommenden Woche am 2. November 2021. Bestandskunden müssen nichts bezahlen. Das heißt: Solltet ihr bereits die PS4-Version des Titels besitzen, könnt ihr kostenlos auf das PS5-Pendant aufrüsten.

PS5-Spieler haben nach dem Upgrade von „Knockout City“ die Wahl, ob sie mit höherer Auflösung oder Bildrate spielen möchten. Möglich macht das eine neue Option im Einstellungen-Menü.

Im Qualitätsmodus erhaltet ihr eine hübschere Grafik mit nativer 4K-Auflösung bei 60 FPS.

erhaltet ihr eine hübschere Grafik mit nativer 4K-Auflösung bei 60 FPS. Im Leistungsmodus läuft das Spiel mit 1440p, hochskaliert auf 4K und mit Bildraten bis zu 120 FPS.

Zu beachten ist natürlich, dass die genannten Leistungswerte nur mit TVs bzw. Monitoren erreicht werden können, die diese Auflösung oder Framerate unterstützen.

Neues Royale Rumble-Event angekündigt

Ebenfalls wurde heute ein neues Event für „Knockout City“ bestätigt. In Royale Rumble liegt der Fokus auf der zeitbegrenzten Spielliste KO Royale. In diesem Modus treten acht Spieler in einer Jeder-gegen-jeden-Session an, inklusive schrumpfender Gefahrenzone.

Im Gegensatz zu den anderen Jeder-gegen-jeden-Spiellisten gibt es in KO Royale keinen direkten Respawn, wenn ein Spieler ins Gras beißt. Stattdessen muss er bis zum Ende der Runde zuschauen. Gewinner eine Runde erhalten eine Krone. Nach zwei Kronen geht ein Spieler als Matchgewinner hervor. Weitere Details zum neuen Event findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

