PlayStation PC: Eigenes Publishing-Label für PC-Portierungen gegründet

"God of War" findet den Weg auf den PC.

Nachdem in der Vergangenheit ausgewählte PlayStation-Titel wie „Horizon: Zero Dawn“ aus dem Hause Guerrilla Games oder das Open-World-Abenteuer „Days Gone“ den Weg auf den PC fanden, kündigte Sony Interactive Entertainment in den vergangenen Wochen weitere Umsetzungen an.

Während der ursprünglich im Jahr 2018 für die PlayStation 4 veröffentlichte Action-Hit „God of War“ im Januar 2022 für den PC erscheint, folgt die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, die sich aus „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ zusammensetzt, im Laufe des Jahres 2022. Wie ein Blick auf die Steam-Produktseiten der PC-Portierungen verdeutlicht, gründete Sony Interactive Entertainment für die Veröffentlichungen der PlayStation-Titel auf dem PC ein eigenes Publishing-Label.

PC-Portierungen sollen die Zielgruppe erweitern

Wurden die Steam-Versionen der PlayStation-Titel bisher über das „PlayStation Mobile“-Label vertrieben, ist mittlerweile das „PlayStation PC LLC“ genannte Label für die Veröffentlichungen auf dem PC verantwortlich. Wie aus dem entsprechenden Eintrag des Corporation Wiki hervorgeht, sicherte sich Sony Interactive Entertainment den Namen „PlayStation PC LLC“ bereits im April dieses Jahres. Offiziellen Angaben zufolge verfolgt Sony Interactive Entertaiment mit den PC-Portierungen unter anderem das Ziel, die Zielgruppe für PlayStation-Titel zu erweitern.

Zum Thema: Sackboy A Big Adventure: Die nächste PC-Umsetzung? Steam-Datenbank liefert Hinweis

Sony Jim Ryan äußerte sich Anfang des Jahres wie folgt: „Ich denke, ein paar Dinge haben sich geändert. Wir befinden uns jetzt Anfang 2021 mit unseren Entwicklungsstudios und den Spielen, die sie machen, in einer besseren Form als je zuvor. Besonders in der zweiten Hälfte des PS4-Zyklus haben unsere Studios einige wundervolle, großartige Spiele entwickelt. Es besteht die Möglichkeit, diese großartigen Spiele einem breiteren Publikum vorzustellen und die Wirtschaftlichkeit der Spieleentwicklung wahrzunehmen, die nicht immer einfach ist. Die Kosten für die Erstellung von Spielen steigen mit jedem Zyklus.“

Quelle: VGC

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation Studios