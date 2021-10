Project Zero – Priesterin des schwarzen Wassers: Launch-Trailer und Testwertungen

Der Launch-Trailer und die Testwertungen zu "Project Zero - Priesterin des schwarzen Wassers" sind verfügbar. Die Neuauflage wurde heute für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

"Project Zero - Priesterin des schwarzen Wassers" ist pünktlich zu Halloween erschienen.

Das Remaster von „Project Zero – Priesterin des schwarzen Wassers“ kann ab heute auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC gespielt werden. Der dazu veröffentlichte Launch-Trailer bereitet euch auf das überarbeitete Horror-Abenteuer vor.

Mit dieser erweiterten Version wird das 20-jährige Jubiläum der Reihe gefeiert. Geboten wird eine aufgehübschte Grafik, neue Outfits und ein Fotomodus. Solltet ihr das Spiel innerhalb der nächsten zwei Wochen, gibt es als Bonus ein exklusives Ryza-Kostüm. Dabei haben sich die Entwickler vom ersten „Atelier Ryza“-Ableger inspirieren lassen.

MetaScore: 67 Punkte

Zahlreiche Testberichte zum Spiel sind bereits online. Auf MetaCritic wurden 21 Rezensionen eingereicht, von denen die meisten durchwachsen ausgefallen sind. Im Moment liegt die Wertung bei 67 Punkten. Übrigens hat auch das Original aus dem Jahr 2014 einen Score von 67.

The Mako Reactor (80 Punkte) – „Trotz einiger Unannehmlichkeiten ist Project Zero: Maiden of Black Water ein fantastisches Horror-Abenteuer, das zum perfekten Zeitpunkt auf Konsolen und PC erscheint. Wenn du nach einem neuen Spiel für Halloween gesucht hast, ist Maiden of Black Water auf jeden Fall einen Kauf auf der PS5 wert.“

Eurogamer Italy (70 Punkte) – „Das letzte Project Zero ist immer noch ein recht unterhaltsames und gruseliges Horror-Erlebnis mit toller Atmosphäre, guter Länge und fesselnder (wenn auch verworrener) Geschichte, aber die rostige Steuerung und das langsame Tempo könnten das jüngere Publikum fernhalten.“

NME (65 Punkte) – „Project Zero: Maiden of Black Water stolpert ein wenig, wenn es darum geht, das Konzept der erweiterten Edition voll auszuschöpfen, aber es wird durch einen einzigartigen zentralen Aufhänger gerettet, der die Schreckensrate hoch hält, und durch eine Reihe von schaurigen Umgebungen, die es zu erkunden gilt. Beide Elemente waren bereits im Original von 2014 vorhanden, können nun aber zumindest von einem breiteren Publikum genossen werden.“

Push Square (50 Punkte) – „Es gibt viel Besseres als Fatal Frame: Maiden of Black Water in dieser Halloween-Saison. Die PS5 hat ihre Horror-Bibliothek gerade so weit ausgebaut, dass es noch etwas anderes gibt, das deine Zeit wert ist. Aber diese Zwischensequenzen. Sehr gruselig.“

Related Posts

Bei The Mako Reactor ist man von der Horror-Neuauflage voll überzeugt, während Push Square kurz vor Halloween zu anderen Gruselspielen rät. Die Testwertungen versprechen jedenfalls ein akzeptables Spielerlebnis.

Den Launch-Trailer haben wir im Folgenden eingebunden:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers