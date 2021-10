Sony: PlayStation Plus legt zu und Software-Zahlen

"Gran Turismo 7" und weitere Spiele sollen es in den kommenden Monaten richten.

Sony hat heute den neusten Geschäftsbericht veröffentlicht. Über die Finanzzahlen und den Absatz der PS5-Konsolen berichteten wir bereits in einer vorangegangenen Meldung. In Zeiten aufkeimender Abodienste ist allerdings auch der Erfolg von PlayStation Plus eine wichtige Kenngröße.

Zahl der PS Plus-Abonnenten steigt

PlayStation Plus wurde im jüngsten Geschäftsquartal von 47,2 Millionen Spielern abonniert, was verglichen mit dem Vergleichsquartal des Vorjahres ein Anstieg um 1,3 Millionen Abonnenten ist. Die Zahl der monatlich aktiven PSN-Nutzer ging geringfügig von 107 Millionen auf 104 Millionen zurück, was auf die Pandemielage und den aufgrund der Lieferengpässe gebremsten Verkauf der PS5 zurückgeführt werden könnte.

PlayStation Plus erfreut sich bei PlayStation-Spielern offensichtlich zunehmender Beliebtheit. Mit der Premium-Mitgliedschaft von Sony könnt ihr nicht nur online mit Freunden spielen, sondern auch 100 GB Cloud-Speicherplatz nutzen, auf exklusive Rabatte und Sonderaktionen zugreifen und jeden Monat Spiele für PS4 und PS5 herunterladen. Zugab es bereits einen sehr glaubwürdigen Leak.

Im jüngsten Geschäftsbericht gab Sony ebenfalls bekannt, dass von der PS5 im vergangenen Quartal 3,3 Millionen Exemplare ausgeliefert wurden, womit die New-Gen-Konsole auf eine Gesamtzahl von 13,4 Millionen kommt.

Zahl der verkauften Spiele

Ebenfalls wurden in den drei Monaten bis zum 30. September 2021 ganze 76,4 Millionen Spiele für PS4 und PS5 verkauft (gegenüber 81,8 Millionen im Vorjahr). 7,7 Millionen Spiele entstammen den First-Party-Studios von Sony (gegenüber 12,8 Millionen im Jahresvergleich).

Abstriche musste Sony im Game & Network Service Segment beim Gewinn hinnehmen. Dieser lag trotz steigender Umsätze rund 20 Prozent unter dem Gewinn im Vergleichsquartal des Vorjahres.

Dennoch: Das letzte Quartal stellte in Bezug auf den Q2-Umsatz einen Rekord dar und ist zugleich das zweitgrößte Umsatzquartal aller Zeiten außerhalb eines Feiertagsquartals. Ausgiebige Zahlen liefert der offizielle Geschäftsbericht.

Für den niedrigeren Gewinn im vergangenen Quartal macht Sony unter anderem die Rückgänge beim Verkauf von First-Party-Titeln verantwortlich. Positiv hervorgehoben werden hingegen die steigenden Hardware-Verkäufe und der Verkauf von Spielen von Drittanbietern. Gleiches gilt für den Absatz von Zusatzinhalten.

In den kommenden Monaten dürften sich hochkarätige First-Party-Spiele positiv auf die Ergebnisse des Unternehmens auswirken. „Horizon Forbidden West“ erscheint am 18. Februar 2022, gefolgt von „Gran Turismo 7“ am 4. März 2022. Ebenfalls sollen 2022 die „Uncharted: Legacy of the Thief Collection“ und „God of War Ragnarok“ den Markt erobern.

