PS4 & PS5: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

Diese Woche wurden Gamer noch mit satten 18 neuen Videospielen verwöhnt. In den nächsten Tagen geht diese Zahl deutlich zurück, denn in der kommenden Woche dürft ihr euch auf sieben Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5 freuen.

Nächste Woche dürfen sich Gaming-Freunde erneut auf einige neue Videospiele freuen, die ihren Weg in den hiesigen Handel finden. Insgesamt werden sieben neue Games für PS4 und PS5 veröffentlicht. Auf welche Titel ihr euch die kommenden Tage genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Conway: Disappearance at Dahlia View (PS4, PS5)

Release: 2. November 2021

Die Woche eröffnet unter anderem das Detektiv-Adventure „Conway: Disappearance at Dahlia View“. Die Story spielt im England der 1950er-Jahre beginnt mit der Entführung der achtjährigen Charlotte May. Ihr schlüpft in die Rolle des mittlerweile pensionierten Ermittlers Robert Conway, der sich auf die Suche nach der Wahrheit begibt.

Versprochen wird ein spannender Thriller mit einer emotional packenden Geschichte. Als Conway müsst ihr eure Umgebung genau beobachten, die Einwohner der kleinen Stadt Dahlia View befragen, Rätsel lösen und natürlich letztendlich sämtliche Puzzlestücke zusammenfügen, um das Verbrechen aufzuklären.

First Class Trouble (PS4, PS5)

Release: 2. November 2021

„First Class Trouble“ wurde erst kürzlich für PlayStation-Konsolen angekündigt und als eines von insgesamt sechs Spielen für das PlayStation Plus-Angebot im November bestätigt. Die Entwickler beschreiben ihr Werk als Partyspiel, in dem sich alles um soziale Täuschung drehen soll. Ihr müsst dabei sowohl mit anderen Spielern zusammenarbeiten als auch euch gleichzeitig stets in Acht nehmen, um zu überleben.

Ihr befindet euch als Passagier an Bord des luxuriösen Weltraumkreuzers ISS Alithea, dessen Künstliche Intelligenz durchgedreht ist und versucht, euch umzubringen, indem sie den Sauerstoff ableitet. Um dies zu verhindern, müsst ihr euch mit anderen Überlebenskämpfern verbünden, doch unter diesen befinden sich auch Roboter, die versuchen, euer Vorhaben zu sabotieren, indem sie euch täuschen und notfalls sogar eliminieren können.

Knockout City (PS5)

Release: 2. November 2021

Bereits Mitte Mai veröffentlichte Electronic Arts das Multiplayer-Sportspiel „Knockout City“, in dem ihr euch in knallharten Dodgeball-Schlachten beweisen müsst. Nun erscheint die New-Gen-Version des Titels, die einige technische Verbesserungen beinhaltet. Hierzu zählen unter anderem ein Qualitätsmodus (4K-Auflösung bei 60 FPS) sowie ein Leistungsmodus (hochskaliert auf 4K bei bis zu 120 FPS). Ansonsten bleibt alles so wie gehabt.

Wie beim realen Dodgeball auch geht es darum, den Ball zu fangen, ihm auszuweichen oder eure Gegenspieler damit abzuwerfen. Wenn euer Team mal keinen Ball haben sollte, könnt ihr euch übrigens auch selbst zusammenrollen und so zur ultimativen Waffe werden! Verschiedene Locations und Spielmodi sollen dabei für langanhaltenden Spaß sorgen.

Demon Turf (PS4, PS5)

Release: 4. November 2021

In „Demon Turf“ hat die mit ihren 1000 Jahren verhältnismäßig junge Dämonin Beebz ein ambitioniertes Ziel, denn sie will zur neuen Dämonenkönigin werden. Sonderlich einfach dürfte dies allerdings nicht werden, denn im Dämonenreich kämpfen derzeit verschiedene Gruppierungen um die Vorherrschaft und das Recht auf den Titel.

Spielerisch erwartet euch dabei in erster Linie ein 3D-Plattformer, in dem ebenfalls eure kämpferischen Fähigkeiten gefordert werden sollen. Die Konfrontationen gegen eure Gegner fußen auf einem physikbasierten Kampfsystem, mit dem ihr eure Feinde aus dem Weg schleudern könnt.

Just Dance 2022 (PS4, PS5)

Release: 4. November 2021

Wenn ihr euch beim Spielen auch noch gerne körperlich betätigt und ihr zudem leidenschaftliche Tänzer seid, könnte „Just Dance 2022“ interessant sein. Dieses wird von Ubisoft als nichts geringeres als das „ultimative Tanzspiel“ angepriesen, das unter anderem 40 neue Tracks im Gepäck hat.

Mit dabei ist zudem der Sweat-Modus, mit dessen Hilfe ihr ein eigenes Trainingsprogramm an die Hand bekommt und der euch eure verbrannten Kalorien sowie eure getanzte Zeit anzeigt. Wollt ihr nicht alleine das Tanzbein schwingen, könnt ihr euch im Koop-Modus gemeinsam austoben.

Call of Duty: Vanguard (PS4, PS5)

Release: 5. November 2021

Die namhafteste Neuveröffentlichung der kommenden Woche ist zweifelsohne „Call of Duty: Vanguard“, das von Sledgehammer Games („Call of Duty: WWII“) entwickelt wurde. Einmal mehr entführt euch der Titel auf verschiedene Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs, unter anderem in Europa, Afrika und im Pazifik.

Darüber hinaus ist auch der Zombie-Modus wieder mit dabei, der von Treyarch („Call of Duty: Black Ops Cold War“) beigesteuert wird und in dem ihr euch einem Ansturm gnadenloser Untoter entgegenstellen müsst. Außerdem darf ein klassischer Multiplayer natürlich nicht fehlen sowie eine Integration in „Call of Duty: Warzone“.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5)

Release: 5. November 2021

Erst vor wenigen Wochen wurde „Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy“ offiziell von Bandai Namco Games enthüllt, da steht nun bereits der Release kurz bevor. Hierbei handelt es sich um ein Singleplayer-Actionspiel, das am 5. November, 19. November und 3. Dezember 2021 in insgesamt drei Volumes erscheinen wird.

Der Titel erzählt die Geschichte der Spezialeinheit „Noisy Fairy“, die während des „Einjährigen Krieges“ versucht, einen Durchbruch auf dem nordamerikanischen Kontinent zu erzielen. Das Spiel soll eine tiefgründige Geschichte mit herausfordernden und krachenden Kämpfen verbinden, die ihr an Bord der Gundams austragt.

