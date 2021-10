Tekken 7: Legendary Edition mit acht Download-Charakteren angekündigt

"Tekken 7" erscheint in Form der sogenannten "Legendary Edition".

Mit der „Tekken 7: Legendary Edition“ kündigten die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment zum Abschluss der Woche eine neue Version des ursprünglich im Jahr 2017 veröffentlichten Fighting-Titels an.

Auch wenn der Name „Legendary Edition“ andeutet, dass sich neben dem Hauptspiel alle bisher veröffentlichten Updates und Download-Inhalte an Bord befinden, solltet ihr eure Erwartungen zurückschrauben. Wie sich der offiziellen Ankündigung sowie der Verpackung der „Tekken 7: Legendary Edition“ entnehmen lässt, werden neben den 36 Recken des Hauptspiels lediglich acht der 15 in der Vergangenheit veröffentlichten Download-Charaktere geboten.

Im Detail haben wir es hier mit Kunimitsu, Julia Chang, Armor King, Lei Wulong, Zafina, Ganryu, Craig Marduk und Anna Williams zu tun. Außen vor bleiben zum einen die verschiedenen Spin-off-Charaktere wie Negan aus „The Walking Dead“ oder Noctis aus dem Japano-Rollenspiel „Final Fantasy XV“. Auch die komplett neuen Charaktere, die via DLC den Weg in die „Tekken“-Reihe fanden, sind im Zuge der Neuauflage nicht enthalten.

Zum Thema: Bandai Namco Entertainment: Produzent von Tekken 7 und SoulCalibur VI verabschiedet sich

Von einem Komplettpaket kann daher nicht die Rede sein. Entsprechend durchwachsen fallen die Reaktionen der Nutzer auf die offizielle Ankündigung aus. Wer sich trotzdem für die „Tekken 7: Legendary Edition“ interessieren sollte, kann diese ab dem 12. November 2021 für die PlayStation 4 oder die Xbox One erwerben.

Iconic characters from #TEKKEN return in a new box version of TEKKEN 7! 👊

The Legendary Edition includes the base game with a roster of 36 fighters and 8 previously released DLC characters from past TEKKEN games. Available Nov 12 at select EU retailers! 🔥 pic.twitter.com/N6SWDIVrQO

— BANDAI NAMCO EUROPE 🎃 (@BandaiNamcoEU) October 29, 2021