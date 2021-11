Kadokawa: Tencent erwirbt Minderheitsbeteiligung am Mutterkonzern der Dark Souls-Macher

Wie der chinesische Publishing-Gigant Tencent bekannt gab, konnte sich das Unternehmen eine weitere Minderheitsbeteiligung sichern. Dieses Mal wurden Anteile an Kadokawa, dem Mutterkonzern der "Dark Souls"-Macher von From Software, erworben.

From Software arbeitet aktuell an "Elden Ring".

In den vergangenen Monaten war der im chinesischen Shenzhen ansässige Publishing-Gigant Tencent weiter aktiv und sicherte sich in regelmäßigen Abständen Minderheitsbeteiligungen an westlichen Studios. Zudem wurden verschiedene westliche Unternehmen übernommen.

Investiert wurde beispielsweise in die „Life is Strange“-Macher von Dontnod Entertainment, den tschechischen Publisher und Entwickler Bohemia Interactive, die „Layers of Fear“-Macher von Bloober Team oder das Berliner Entwicklerstudio Yager. Hinzukamen die Übernahmen der Stunlock Studios sowie des britischen Publishers Sumo Digital. Wie Tencent bekannt gab, sicherte sich der Konzern nun auch eine Minderheitsbeteiligung an Kadokawa, dem Mutterkonzern der „Dark Souls“-Macher von From Software.

Investitionen sollen in die Entwicklung von Spielen fließen

Laut der offiziellen Mitteilung erwirbt Tencent 6,86 Prozent der Anteile von Kadokawa und lässt sich das Ganze umgerechnet etwa 264 Millionen US-Dollar kosten. Von offizieller Seite ist die Rede von einer strategischen Partnerschaft der beiden Unternehmen, die durch die Investitionen von Tencent weiter ausgebaut werden soll. Laut Kadokawa werden die neuen finanziellen Mittel in die Entwicklung kommender Spiele fließen.

„Als Ergebnis der Gespräche mit der Tencent Group hat die Gesellschaft eine Kapital- und Geschäftsallianzvereinbarung mit der Gruppe getroffen, da die Gesellschaft der Ansicht war, dass die Einrichtung einer Kapitalallianz zwischen den beiden Unternehmen sowie die Stärkung der gemeinsamen Bemühungen beider Unternehmen in in den Bereichen Animation und Spiele, zur weiteren Stärkung und Beschleunigung der Global Media Mix-Strategie für das geistige Eigentum des Unternehmens auf dem Weltmarkt einschließlich China beitragen würden“, so Kadokawa weiter.

