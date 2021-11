Blackwind: Der Termin und ein neuer Trailer zum Sci-Fi-Action-Titel

Mit „Blackwind“ entsteht bei den Entwicklern von Drakkar Dev aktuell ein Action-Titel im Science-Fiction-Gewand, der ursprünglich im vierten Quartal dieses Jahres erscheinen sollte.

Wie das Studio in einer aktuellen Mitteilung einräumte, benötigt „Blackwind“ allerdings noch etwas mehr Entwicklungszeit und wird somit nicht mehr wie ursprünglich geplant noch 2021 veröffentlicht. Viel länger werden sich interessierte Spieler allerdings nicht gedulden müssen. Stattdessen gab das Studio heute bekannt, dass „Blackwind“ ab dem 20. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein wird.

Neuer Trailer versüßt die Wartezeit bis zum Release

In „Blackwind“ schlüpft ihr in die Rolle eines Teenagers, der während einer Alien-Invasion in einem Prototyp-Kampfanzug feststeckt und kurzerhand den Kampf gegen die außerirdische Bedrohung aufnimmt. Bestritten werden die hitzigen Gefechte, mit denen „Blackwind“ laut Entwicklerangaben punkten wird, dabei aus der Top-Down-Perspektive.

„Nachdem das Raumschiff Pandora abgeschossen wurde, findet sich James Hawkins in einem militärischen Battle Frame-Prototypen gefangen und rast auf Medusa-42 zu. Die Horden der Raknos verwüsten den Planeten und machen jede Bergbaukolonie der Menschen dem Erdboden gleich. James hat nicht viel Zeit, um die Kontrolle des Battle Frames zu meistern, wenn er in dieser gefährlichen Umgebung überleben und seinen verschollenen Vater finden möchte“, so die offizielle Beschreibung weiter.

