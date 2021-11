Call of Duty Vanguard: Main-Quest des Zombie-Modus folgt nach dem Launch

Call of Duty Vanguard:

Bekanntermaßen bekommt auch "Call of Duty: Vanguard" den beliebten Zombie-Modus spendiert. Wie die Entwickler von Treyarch in einer aktuellen Mitteilung einräumten, wird die Main-Quest des kooperativen Zombie-Abenteuers allerdings erst nach dem Launch folgen.

"Call of Duty: Vanguard" erscheint Ende der Woche.

Ende der Woche erscheint mit „Call of Duty: Vanguard“ der neueste Ableger der langlebigen Shooter-Serie für die Konsolen und den PC. Während das Hauptspiel und die kompetitive Mehrspieler-Komponente bei Sledgehammer Games entstanden, sind die Entwickler von Treyarch für den kooperativen Zombie-Modus verantwortlich.

Kurz vor dem Release von „Call of Duty: Vanguard“ sprachen die Verantwortlichen von Treyarch über die Zombie-Inhalte, die zum Launch zur Verfügung stehen. Freuen dürfen sich die Spieler demnach über ein neues Ziel, zusätzliche Bündnisse, neue Waffen, abwechslungsreiche Season-Herausforderungen, feiertagsbezogene Updates und mehr. Auf die Main-Quest des neuen Zombie-Modus werden die Spieler allerdings noch etwas länger warten müssen.

Langfristige Unterstützung des Zombie-Modus versprochen

„Diese Hauptquest wird mit der Ankunft eines unerwarteten Verbündeten nach der ersten Staffel verbunden sein, der die Erzählung des Dunklen Äthers weiter ausbaut und mehr Details über die Charaktere und Wesen enthüllt, denen die Spieler bisher begegnet sind“, führen die Entwickler von Treyarch diesbezüglich aus und weisen darauf hin, dass der neue Zombie-Modus von „Call of Duty: Vanguard“ über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wird.

Versprochen werden hier unter anderem neue Artefakte und damit verbundene Fähigkeiten, mit denen für spielerisch frischen Wind gesorgt werden soll. Weitere Aussagen und Details zu diesem Thema findet ihr auf der offiziellen Website.

„Call of Duty: Vanguard“ wird am 5. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

