Dragon Ball Xenoverse 2: Legendary Pack 2 und Gratis-Update haben einen Termin

„Dragon Ball Xenoverse 2“ erhält in Kürze ein weiteres Download-Paket. So gaben der Publisher Bandai Namco und der Entwickler Dimps heute bekannt, dass das „Legendary Pack 2“ am 5. November 2021 veröffentlicht wird. Schon am 4. November 2021 wird ein kostenloses Update zum Download bereitgestellt.

Zu den Inhalten des „Legendary Packs 2“ zählen zusätzliche Charaktere, darunter Gogeta und Kale. Hinzukommen Inhalte wie drei neue Extra-Missionen, Kostüme, zusätzliche Fähigkeiten und weitere Inhalte, die in der nachfolgenden Liste aufgeführt sind. Recht ähnliche Inhalte sind auch im kostenlosen Update enthalten, darunter Kostüme, Zusatzinhalte für den Fotomodus und weitere Angriffe.

Das Legendary Pack 2 umfasst:

Spielbare Charaktere: Gogeta (Dragon Ball Super) Jiren (Full Power) Caluifla (Super Saiyan 2) Kale (Super Saiyan 2)

Drei neue Extra-Missionen

Neue Stufe „Vulkanisches Ödland“

Vier neue parallele Quests

Neue Kostüme und Accessoires

10 neue Fertigkeiten

Vier Superseelen

15 Ladebildschirm-Illustrationen

Inhalte des kostenloses Updates:

Drei neue Kostüme und Accessoires

Erwachen-Fähigkeit „Super Saiyan God“

10 Duale ultimative Angriffe

Sechs Superseelen

73 Ladebildschirm-Illustrationen

32 neue Briefmarken für den Fotomodus

14 neue Rahmen für den Fotomodus

Vier Raid-Quests

Kristall-Raid: Jiren (volle Kraft)

64 Helden-Kolosseum-Figuren

Mehr zu Dragon Ball Xenoverse 2:

Die Unternehmen bestätigten außerdem, dass weitere herunterladbare Inhalte für „Dragon Ball Xenoverse 2“ vorbereitet werden. Sie sind für das kommende Jahr geplant. „Dragon Ball Xenoverse 2“ ist für PS4, Xbox One, Switch, PC via Steam und Stadia erhältlich. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Dragon Ball Xenoverse 2.