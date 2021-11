Marvel’s Avengers: XP-Booster nach dem Gegenwind der Spieler zurückgezogen

Monate vor dem offiziellen Release versprachen Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics, dass man bei „Marvel’s Avengers“ auf Pay2Win-Mechaniken aller Art verzichten und sich bei Mikrotransaktionen lediglich auf kosmetische Extras beschränken wird.

Dauerhaft sollte dieses Versprechen allerdings keinen Bestand haben. Stattdessen kündigten die Verantwortlichen vor knapp drei Wochen Booster an, die auch umgehend den Weg in den Ingame-Shop von „Marvel’s Avengers“ fanden. Die Booster konnten gegen Echtgeld erworben werden und erhöhten für einen bestimmten Zeitraum die Anzahl an Erfahrungspunkten und Ressourcen, die von den Spielern gesammelt werden konnten. Aufgrund der anderslautenden Versprechen seitens Square Enix und Crystal Dynamics versteht es sich sicherlich von selbst, dass die Einführung der Booster von der „Marvel’s Avengers“-Community alles Andere als positiv aufgenommen wurde.

Am heutigen Abend folgte dann die Überraschung: Wie im Rahmen einer offiziellen Stellungnahme eingeräumt wurde, entschlossen sich die Verantwortlichen aufgrund des Gegenwinds der Spieler dazu, ihre Entscheidung rückgängig zu machen und die Booster aus dem Ingame-Shop von „Marvel’s Avengers“ zu entfernen. Gleichzeitig nutzten die Entwickler die Gelegenheit, um sich bei den Spielern zu entschuldigen. Laut der heutigen Stellungnahme sah man in den Boostern nämlich keine Pay2Win-Mechaniken, sondern stattdessen lediglich eine Methode, um die bestehende Spieler-Basis zu vergrößern.

Da sich die Entwickler von Crystal Dynamics laut eigenen Angaben dem Feedback der Spieler verpflichtet fühlen, kam man intern zu dem Schluss, die kaufbaren Booster zu entfernen. Weiter heißt es, dass diese zukünftig nur noch im Spiel selbst verdient werden können. Wer Booster erworben haben sollte, kann diese aber natürlich noch verwenden. Es können ab heute Abend lediglich keine weiteren mehr im Shop gekauft werden.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

We have decided that by the end of today we will remove Hero’s Catalysts and Fragment Extractors for purchase. pic.twitter.com/8am9nSstP2

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) November 2, 2021