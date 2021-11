Marvel’s Guardians of the Galaxy: Beste Erfahrung auf der PS5 im Qualitäts-Modus

Marvel's Guardians of the Galaxy:

In der vergangenen Woche wurde der von Eidos Montreal entwickelte Action-Titel "Marvel's Guardians of the Galaxy" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Was auf den Konsolen der neuen Generation technisch geboten wird, verrät eine ausführliche Performance-Analyse.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" entstand bei den Entwicklern von Eidos Montreal.

Mit „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ veröffentlichten Square Enix und die kanadischen Entwickler von Eidos Montreal in der vergangenen Woche einen Action-Titel auf Basis der beliebten Marke aus dem Hause Marvel.

Und wo ein ambitionierter Triple-A-Titel an den Start gebracht wird, darf die obligatorische Performance-Analyse aus dem Hause Digital Foundry natürlich nicht fehlen. Diese steht ab sofort zur Verfügung und geht der Frage nach, was auf den Konsolen der neuen Generation technisch geboten wird. So viel vorweg: Sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X bietet „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ laut Digital Foundry im Qualitäts-Modus die beste Spielerfahrung.

Performance-Modus verpasst die angepeilten 60FPS

Doch der Reihe nach. Auf den New-Generation-Konsolen wurde „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ mit zwei Darstellungs-Modi in Form des Performance-Modus auf der einen und des Qualitäts-Modus auf der anderen Seite ausgestattet. Im Performance-Modus wird der Action-Titel in der nativen 1080p-Auflösung und mit 60 Bildern die Sekunde dargestellt – so zumindest die Theorie. Laut Digital Foundry wird dieser Wert allerdings immer wieder verpasst.

Erschwerend kommt hinzu, dass im Performance-Modus auch die Darstellung der Schaden und die grafischen Effekte beziehungsweise Details an sich reduziert wurden. Daher legt Digital Foundry allen Spielern den Qualitäts-Modus ans Herz, der neben der 4K-Auflösung diverse grafische Verbesserungen sowie ein optimiertes Anti-Aliasing bietet.

Die Framerate im Qualitäts-Modus liegt zwar „nur“ bei 30FPS, diese werden laut dem Performance-Check jedoch in einer stabilen Form erreicht. Weitere Details zur technischen Umsetzung von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ liefert euch das angehängte Video.

