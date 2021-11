PlayStation Plus November: Das erste Spiel wurde freigeschaltet

PlayStation Plus November:

Heute werden die PS Plus-Spiele für November freigeschaltet. Das passiert irgendwann zwischen 11 und 12 Uhr Eine Ausnahme gibt es allerdings. "First Class Trouble" steht bereits zum Download bereit.

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats, was bedeutet, dass PS Plus-Mitglieder weitere „Gratis-Spiele“ entgegennehmen können. Und das erste der neuen Plus-Games ist bereits online. Ihr könnt es ab sofort ohne Zusatzkosten aus dem PlayStation Store laden.

In den Morgenstunden freigeschaltet wurde „First Class Trouble“, das bis zum 7. Dezember 2021 im PS Plus-Angebot bleibt. Danach zahlen Interessenten, die den Titel nicht in die Instant Games Collection gepackt haben, beim regulären Kauf 19,99 Euro. Nachfolgend haben wir den Produkteintrag im PlayStation Store verlinkt.

PS Plus: First Class Trouble aus dem PlayStation Store laden

Zusätzliche DLC-Packs

„First Class Trouble“ versteht sich als ein Partyspiel, bei dem Spieler zusammen und gegeneinander arbeiten müssen. Ziel ist es, auf einem luxuriösen Weltraumkreuzfahrt zu überleben und eine tödliche KI herunterzufahren. Einige der Spieler sind Schwindler, die die anderen Spieler als Killer-Roboter hinters Licht führen. Weitere

Begleitet wird „First Class Trouble“ von mehreren Addons, die kostenpflichtig sind und zwischen 1,99 und 14,99 Euro – zusammen mehr als das Spiel – kosten. Dazu zählen das Winter-Pack, das Vruumba Pack #1, das Christmas Pack, das Runway Pack, das Supporter Pack und das New Years Pack. Sie enthalten jeweils ein paar zusätzliche In-Game-Gegenstände.

Beim Christmas-Pack sind es beispielsweise:

Weihnachtsmann (Mütze, Bart, Ganzkörper-Outfit)

Knecht Ruprecht (Mütze, Outfit, Schuhe)

Schneemann (Hut, Nase, Outfit)

Rudolph (Rentiergeweih, Nase)

Zuckerstange

Bis zum 9. November 2021 erhalten PS Plus-Kunden beim Kauf der Addons einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent.

Weitere PS Plus-Spiele heute Mittag

Im Laufe des heutigen Tages werden voraussichtlich die restlichen PS Plus-Spiele für November 2021 freigeschaltet. Besonders ist in diesem Monat, dass Inhaber einer PSVR-Brille drei Bonusspiele bekommen, die zum fünften Jubiläum des VR-Headsets freigeschaltet werden. Alle anderen Spieler können sich die Games selbstverständlich sichern und nach einem Erwerb von PlayStation VR oder des Nachfolgers nachholen.

Mehr zu PlayStation Plus:

Freigeschaltet werden die PS Plus-Spiele für November 2021 voraussichtlich in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr. Wir werden mit einer gesonderten Meldung darauf aufmerksam machen. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.