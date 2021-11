PS Plus November 2021: „Gratis-Spiele“ wurden freigeschaltet

Auch wenn die Ankündigung der PS Plus-Spiele für November 2021 etwas länger als gewohnt auf sich warten ließ, hielt Sony an der restlichen Tradition fest. Die neuen Spiele der Instant Games Collection werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet – so auch im November.

Ab sofort könnt ihr als PS Plus-Mitglied damit beginnen, die Spiele ohne Zusatzkosten auf die Festplatten eurer Konsolen zu laden. Besonders ist in diesem Monat: Statt drei erwarten euch ganze sechs Games, was dem fünften Geburtstag des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR zu verdanken ist. Entsprechend könnt ihr drei der PS Plus-Spiele auf eurem Headset nutzen.

PS Plus im November 2021

Knockout City (PS4 & PS5)

Veröffentlicht am 21. Mai 2021

Metascore: 80

User-Score: 7.3

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Veröffentlicht am 8. September 2020

Metascore: 72

User-Score: 70

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

First Class Trouble (PS4 & PS5)

Veröffentlichung am 2. November 2021

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

Veröffentlichung am 5. Mai 2020

Metascore: 79

User-Score: 8.2

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

The Persistence (PSVR)

Veröffentlicht am 21. Mai 2020

Metascore: 71

User-Score: –

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Until You Fall (PSVR)

Veröffentlicht am 29. September 2020

Metascore: 85

User-Score: 7.3

Regulärer Preis: 24,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie gewohnt gilt: Sobald ihr die PS Plus-Spiele für November 2021 in eure Bibliothek gepackt habt, könnt ihr sie dauerhaft spielen. Als Voraussetzung für den Start gilt allerdings eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

PS Plus im Dezember 2021

Ohne Zusatzkosten herunterladen könnt ihr die PS Plus-Spiele bis Anfang Dezember 2021, denn dann werden die „Gratis-Games“ für Dezember 2021 freigeschaltet. Die Termine lassen sich wie gewohnt vorhersagen, auch wenn Sony in der vergangenen Woche unter Beweis stellte, dass es durchaus zu Verschiebungen kommen kann.

Normalerweise werden PS Plus-Spiele am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Die Ankündigung erfolgt meist am Mittwoch der Vorwoche. Darauf aufbauend würden sich die folgenden Termine ergeben:

Ankündigung der PS Plus-Spiele für Dezember 2021 am 1. Dezember 2021

Freischaltung der neuen Games am 7. Dezember 2021

PlayStation Plus kann kostenpflichtig abonniert werden, wobei für die Jahresmitgliedschaft 59,99 Euro fällig werden. Ebenfalls gibt es Pakete mit einer monatlichen und einer vierteljährlichen Laufzeit, die beim Einzelkauf entsprechend günstiger ausfallen, doch auf ein Jahr hochgerechnet mit höheren Kosten verbunden sind.

Mehr zu PlayStation Plus:

Zu den PlayStation Plus-Vorteilen zählen neben den Spielen der Instant Games Collection vor allem der Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Spielen. Hinzukommen regelmäßige Rabatte, Aktionen wie Betas und auch besondere PS Plus-Pakete, wie beispielsweise beim neuen Shooter „Call of Duty Vanguard“.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.