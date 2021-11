Activision Blizzard: Umsätze mit Mikrotransaktionen durchbrachen im letzten Quartal die Milliarden-Grenze

Auch der US-Publishing-Gigant Activision Blizzard gehörte zu den Unternehmen, die in diesen Tagen den Geschäftsbericht zum am 30. September 2021 zu Ende gegangenen Quartal vorlegten.

Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, konnte der kalifornische Publisher das angepeilte Umsatzziel von 1,97 Milliarden US-Dollar übertreffen und generierte im Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2021 Umsätze in Höhe von 2,07 Milliarden US-Dollar. Mit einem Blick auf die Anzahl der aktiven Nutzer in den hauseigenen Spielen wies das Unternehmen darauf hin, dass die Zahl im vergangenen Quartal stagnierte und weiterhin bei 26 Millionen aktiven Usern liegt.

Mikrotransaktionen beflügeln den Umsatz

Einen großen Anteil am Erfolg hatten im abgelaufenen Quartal digitale Inhalte wie Mikrotransaktionen und Lootboxen. Mit diesen wurden zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2021 1,2 Milliarden US-Dollar an Umsatz erwirtschaftet. Eine Entwicklung, die Experten vor allem auf die digitalen Inhalte zu Titeln wie dem Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ oder dem letztjährigen Ableger „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zurückführen.

Doch auch „Call of Duty: Mobile“, das bereits im Mai dieses Jahres die Grenze von 500 Millionen Downloads durchbrach, dürfte seinen Teil zum Erfolg beigetragen haben. Als nächste potenzielle Umsatzmotoren gelten kommende Titel wie der in dieser Woche erscheinende Shooter „Call of Duty: Vanguard“.

„Overwatch 2“ und „Diablo IV“, die nächsten großen Titel von Blizzard Entertainment, hingegen wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

