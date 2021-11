Battlefield 2042: Portal-Gameplay zeigt altbekannte Maps in neuem Gewand

Neues Gameplay-Material zu „Battlefield 2042“ liegt vor! Heute dürft ihr neue Spielszenen aus dem bereits vorgestellten Portal-Modus bestaunen, in dem die Nutzer ihre eigenen Partien erstellen können.

Für den ein oder anderen „Battlefield“-Fan mag der Portal-Editor der vielversprechendste Modus des neuen Online-Shooters sein. Hier sind neben den neuen Maps sechs Karten aus früheren Ablegern der Shooter-Reihe enthalten. Aus den verschiedenen Maps dürft ihr eure eigenen Kreationen erschaffen.

Auch Waffen, Fähigkeiten und Fahrzeuge aus vergangenen Teilen sind enthalten. Alle Inhalte wurden auf Basis der Frostbite-Engine nachgebaut. Bei der Erstellung einer Partie werden euch also keine Grenzen gesetzt. Erschafft verrückte Matches, in denen Soldaten aus verschiedenen Zeitepochen auf originellen Schlachtfeldern gegeneinander antreten.

Zur Veröffentlichung wird es allerdings ein paar Einschränkungen geben. Weil ein räumlicher Editor fehlt, kann beispielsweise keine Battle Royale-Partie ins Leben gerufen oder bestimmte Objekte auf der Karte platziert werden.

Im Video sehen wir zuerst die Karte El-Alamein, die zu den weitläufigsten Maps der Reihe gehört. Hier kämpfen Soldaten aus „Battlefield 1942“ und „Battlefield 2“ gegeneinander. Danach folgen Valpairaso und Arica Harbor aus „Bad Company 2“. Im Anschluss dienen „Noshahr Canals“ und „Caspian Border“ aus dem dritten Hauptableger als Schauplatz.

„Battlefield 2042“ kommt am 19. November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in den Handel.

