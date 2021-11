eFootball 2022: Update 0.9.1 wurde verschoben – Neuer Termin

Update: Das verschobene Update 0.9.1 hat einen neuen Termin erhalten. Erscheinen wird es am 5. November 2021 für Konsolen und PC. Mit der Aktualisierung werden einige Fehler behoben:

📢 [Version 0.9.1 Release Date]

eFootball™ 2022 v0.9.1 will be released on November 5 for PC/consoles.

This update serves to fix bugs only, with detailed patch notes made available on our website at the time of release.

