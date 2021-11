Call of Duty Vanguard: Fiese Zombies und Wolfram von List im Cinematic-Trailer

Das von Sledgehammer Games entwickelte „Call of Duty Vanguard“ wird am morgigen Freitag veröffentlicht. Zur Ausstattung des Shooters gehören eine neue Kampagne und jede Menge Multiplayer-Action.

Neue Aether-Fähigkeiten

Doch auch Zombie-Fans kommen in einem von Treyarch entwickelten Modus auf ihre Kosten. Er knüpft an „Call of Duty: Black Ops Cold War“ an und setzt die Dark Aether-Storyline fort. Die neue Handlung startet in „Der Anfang“, als Oberführer Wolfram von List nach einem Weg sucht, den Krieg für das Dritte Reich zu gewinnen.

Zusammen mit einem uralten Artefakt, das Kortifex den Unsterblichen an den Oberführer bindet, haben sich auch die Untoten erhoben, um dem Reich zu dienen. Es liegt an vier Charakteren, die jeweils ihre eigenen Artefakte mit sich bringen, Kortifex und Wolfram von List zu besiegen. Zusätzlich zu den neuen Aether-Fähigkeiten wie dem Feuerring und der Frostexplosion stehen den Spielern ebenfalls neue Ziele zur Verfügung.

Eine Einschränkung gibt es allerdings: Activision gab unlängst bekannt, dass Käufer von „Call of Duty Vanguard“ zum Launch auf die Main-Quest des neuen Zombie-Modus verzichten müssen. Sie wird nachgereicht. Die Hintergründe lest ihr in einer vorangegangenen Meldung:

Tipp: Bei Media Markt gibt es die PS5-Fassung von „Call of Duty Vanguard“ momentan mit einem 12-Prozent-Rabatt zum Preis von 69,99 Euro. Die PS4-Fassung bekommt ihr dort für 64,99 Euro.

Zombies-Modus im Trailer

Zwar vergeht bis zum Launch von „Call of Duty Vanguard“ nicht mehr viel Zeit. Doch können ungeduldige Spieler bereits einen Blick auf das Cinematic-Intro der Zombies-Herausforderungen werfen. Den Clip, der heute von Activision auf dem offiziellen Kanal der Shooter-Reihe veröffentlicht wurde, könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

„Call of Duty Vanguard“ erscheint morgen für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Der Preload der digitalen Fassung kann bereits gestartet werden. Die Download- und Installationsgrößen haben wir in dieser Meldung zusammengefasst. Mehr zu „Call of Duty Vanguard“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht zum Shooter.

