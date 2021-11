Call of Duty Vanguard: Launch erfolgt morgen – Preload, Editions und Nazi-Symbolik

"Call of Duty Vanguard" steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. In der kommenden Nacht wird die digitale Fassung des Shooters freigeschaltet. Der Preload ist bereits möglich.

Der Shooter „Call of Duty Vanguard“ ist nur noch wenige Stunden von der Veröffentlichung entfernt. Erscheinen wird der WW2-Shooter am morgigen 5. November 2021 für die Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie für den PC.



Preload gestartet und Download-Größen

Falls ihr die digitale Fassung von „Call of Duty Vanguard“ vorbestellt habt, könnt ihr bereits den Preload ankurbeln, wobei die Datengröße auf den einzelnen Plattformen recht unterschiedlich ausfällt. Auf den PlayStation-Systemen ist mit Abstand mehr Speicherplatz erforderlich. Nachfolgend die GB-Zahlen in der Übersicht:

PS5: 64,13 GB Download | 89,84 GB erforderlicher Speicherplatz

PS4: 54,65 GB Download | 93,12 GB erforderlicher Speicherplatz

Xbox Series X/S: 61 GB Download | 61 GB erforderlicher Speicherplatz

Xbox One: 56,6 GB Download | 56,6 GB erforderlicher Speicherplatz

Direkt nach dem Download könnt ihr die digitale Fassung von „Call of Duty Vanguard“ heute noch nicht spielen. Stattdessen müsst ihr euch bis zur Freischaltung gedulden, die in der kommenden Nacht um Mitternacht erfolgen wird.

Mehrere Editions verfügbar

Verkauft wird „Call of Duty Vanguard“ in mehreren Editions, die unterschiedlich viel kosten, dazu zählen die PS4-Standardversion zum Preis von 69,99 Euro, die Cross-Gen-Edition, die ihr sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 spielen könnt, für 79,99 Euro und die Ultimate Edition für 109,99 Euro. Letztere umfasst neben dem Spiel für beide Plattformen ebenfalls:

Meisterkunstbauplan in BOCW/WZ

Operator Arthur Kingsley in BOCW/WZ

Frontlinie-Waffenpaket

Einsatzgruppe 1-Paket

5 Stunden 2xEP + 5 Stunden 2xWEP

Vanguard-Battle Pass-Bundle

Kampagne mit NS-Symbolen

Wie Gameswirtschaft berichtet, müsst ihr in „Call of Duty Vanguard“ auch in der USK-Version nicht auf eine NS-Symbolik verzichten. Allerdings kommt sie für gewöhnlich nur eingeschränkt zum Einsatz. Während ihr die Symbole in der Kampagne zu Gesicht bekommt, verzichtet Activision im Multiplayer-Modus offenbar darauf.

Bei der Entscheidungsfindung der zuständigen Prüfstellen gilt die richtige Einordnung des Spielgeschehens als Voraussetzung für die Genehmigung, die NS-Symbolik zeigen zu dürfen. Das heißt, es muss eine klare Gegnerschaft zum Nationalsozialismus in den Fokus rücken, was bei einem Multiplayerspiel, bei dem beide Seiten auf das Schlachtfeld geschickt werden, denkbar schwierig ist.

