Elden Ring: Vorbestellungen der Collector’s Editions möglich

"Elden Ring" kann ab sofort in mehreren Editions vorbestellt werden. Bis zu 260 Euro werden dabei fällig, sofern ihr euch für die Premium Collector's Edition entscheidet.

Bandai Namco und From Software haben heute erstmals umfangreiches Gameplay aus dem kommenden Rollenspiel „Elden Ring“ präsentiert. Das Gezeigte konnte durchaus beeindrucken, was den einen oder anderen Spieler zur Vorbestellung animieren dürfte. Diese ist ab sofort möglich, was vor allem für die Collector’s Editions gilt.

Elden Ring vorbestellen:

Zwei Collector’s Editions angekündigt

Im Zuge der heutigen Gameplay-Präsentation zu „Elden Ring“ wurden ebenfalls zwei Collector’s Editions angekündigt, die nicht günstig sind, aber eine ordentliche Ausstattung bieten. Die „reguläre“ Collector’s Edition schlägt mit 189,99 Euro zu Buche und umfasst unter anderem eine Statue von Melina, die es auf eine Größe von 23 Zentimetern bringt. Nachfolgend die Inhalte in der Übersicht:

Collector’s Edition von Elden Ring:

Ein Exemplar von Elden Ring auf Disk (PC-Version mit Code)

Kunst-Karten: Artworks zeigen die Umgebung des Zwischenlands

Gewebter Aufnäher

Sticker: 3 exklusive Sticker mit Emblem-Mustern aus dem Spiel

Poster: Zeigt einen Helden der Vergangenheit

Digitaler Soundtrack

Exklusives Steelbook

Hardcover-Artbook mit 40 Seiten und englischer Beschreibung

Statue van Malenia, Miquellas Klinge (23 cm):

Das bietet die Premium Collector’s Edition:

Mehr müsst ihr für die Premium Collector’s Edition von „Elden Ring“ bezahlen. Zusätzlich zu den Inhalten der regulären Collector’s Edition erhaltet ihr außerdem die Nachbildung eines Helms.

Die offizielle Replik des Helms von Malenia kommt mit einer Halterung daher, besteht aus ABS und ist auf 6.000 Exemplare limitiert. Bestellungen sind ausschließlich im offiziellen Shop von Bandai Namco möglich.

Inhalte der Launch-Edition:

Natürlich könnt ihr ebenfalls die Standardfassung von „Elden Ring“ erwerben, die mit rund 70 Euro deutlich günstiger ausfällt. Bei teilnehmenden Händlern erhaltet ihr die Launch-Edition, die folgende Inhalte mit sich bringt:

Ein Exemplar des Spiels

3 exklusive Artworks zeigen Umgebungen aus den Zwischenlands

Ein exklusiver gewebte Aufnäher

3 exklusive Sticker mit Emblem-Mustern aus dem Spiel

Ein exklusives Poster, das einen Helden der Vergangenheit zeigt

Ein alternatives Steelbook

Vorbesteller-Boni vorgestellt

Ebenfalls sollen frühe Besteller belohnt werden. Zu diesem Zweck werden bei teilnehmenden Händlern die folgenden Vorbesteller-Boni gewährt:

Bonusgeste, der Ring : Diese Geste kann im Spiel genutzt werden und lässt sich ebenfalls über das Gameplay freischalten.

: Diese Geste kann im Spiel genutzt werden und lässt sich ebenfalls über das Gameplay freischalten. Ein digitales Abenteurerhandbuch: Dieses Handbuch enthält alles Wissenswerte für ein Abenteuer im Zwischenland.

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Im Vorfeld hält euch unsere News-Übersicht zu „Elden Ring„ kontinuierlich auf dem Laufenden.

