Insomniac Games: Marvel-Partnerschaft war ein „Wendepunkt“

Insomniac Games hat bislang zwei Marvel-Spiele herausgebracht. Die nächsten beiden Superhelden-Spiele befinden sich schon in Entwicklung. Die Kooperation mit Marvel bezeichnete Studio-Chef Ted Price als "Wendepunkt".

Insomniacs Studio-Chef Ted Price sprach auf der Entwicklerkonferenz Develop: Brighton nicht nur über die Vermeidung von Crunch. Zuvor wurde die Übernahme durch Sony Interactive Entertainment und die Zusammenarbeit mit Marvel angesprochen.

Seit August 2019 gehört der Entwickler von „Marvel’s Spider-Man“ und der „Ratchet & Clank“-Reihe zur PlayStation-Familie. Diesen Schritt beschreibt Price als „den größten Moment in unserer Geschichte“. Daraus seien zahlreiche Vorteile entstanden, wie zum Beispiel die Kooperationen mit den anderen Sony-Studios.

Die Partnerschaft mit Marvel Entertainment bezeichnete der CEO als „Wendepunkt“. Kein Wunder, schließlich verkaufte sich das Superhelden-Abenteuer „Marvel’s Spider-Man“ über 20 Millionen Mal und ist damit das erfolgreichste PS4-Spiel. Auch die weniger umfangreiche Standalone-Erweiterung „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ fand bereits über 6,5 Millionen Abnehmer.

Die Verwendung von lizensiertem geistigen Eigentum sei eigentlich nie etwas gewesen, worüber die Studio-Verantwortlichen nachgedacht haben. Mittlerweile befinden sich mit „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Marvel’s Wolverine“ zwei weitere Superhelden-Titel in Entwicklung. Das letztgenannte Spiel konnte auf dem großen PlayStation-Showcase für Überraschung sorgen. Der Teaser-Trailer stößt mit aktuell 3,7 Millionen Aufrufen auf großes Interesse in der Gaming-Community.

Entwicklerteam genauso vielfältig wie das Publikum

Darüber hinaus äußerte sich Price zur heutigen Vielfalt in der Spieleindustrie: „Heute sind Spiele für jede Kultur, jede Rasse und jedes Geschlecht interessant, was erstaunlich ist. Wir brauchen Teams, die so vielfältig sind wie unser Publikum.“

Bei Insomniac werde darauf geachtet, dass bei jeder Bewerbungsphase unterschiedliche Persönlichkeiten zur Auswahl stehen. Auch das Gremium setzt sich aus vielfältigen Personen zusammen. Zudem sei ein Hochschulabschluss heutzutage keine absolute Voraussetzung mehr. Sollte ein Bewerber dies nicht vorweisen können, kann fundierte Erfahrung als „gültiger Ersatz“ dienen.

Related Posts

Wie der Endkampf von „Marvel’s Spider-Man“ ursprünglich aussehen sollte, erfahrt ihr im oberhalb verlinkten Artikel. Um Überstunden zu vermeiden, musste das Finale nämlich komplett neu ausgerichtet werden.

Quelle: GamesIndustry

Weitere Meldungen zu insomniac games.